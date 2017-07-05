Saffie Rose'nin babası konuştu

Manchester Arena terör saldırısının en genç kurbanı Saffie’nin babası BBC’ye konuştu.

Acılı baba Andreas Roussos, kızı Saffie Rose'yu "bir kız çocuğundan birinin isteyebileceği her şey" olarak nitelendirdi.

Saffie 22 Mayıs'ta şarkıcı Ariana Grande'nin yaptığı bir konser sonrasında Manchester Arena'da düzenlenen bir intihar saldırısında hayatını kaybeden 22 kişiden biri oldu.

Babası küçük Saffie’yi böyle anlattı: "Her zaman şaka yapıyordu. Roussos şaşırtıcı bir kişiliğe sahipti: "Dans, müzik ve jimnastikten hoşlanıyordu. Eğer bir şeyler yapmak isteseydi yapardı. "

Andreas Roussos 26 yaşındaki kızkardeşi Ashley Bromwich, eşi Lisa'yı ve Saffie Rose'yı almak üzere Manchester Arena'ya geldiğinde tanıştığı sahneyi anlattı

"Polis oradaydı. Kaos oldu. Panik ve endişe ediyorsun. Geldiğim zaman Ashley'in sağlık görevlileri tarafından tedavi edildiğini gördüm ancak Lisa ve Saffie'yi bulamadım.

Bir arkadaşının yardımıyla Lisa'yı hastanelerden birine kadar takip etmeyi başardı.

Roussos, "Saffie hâlâ kayıptı," dedi ve ölümünden bir polis memuru tarafından en sonunda haberdar edildi.

Ölüm haberini aldığımda ne yapacağımı bilemedim olduğum yere oturdum, bu en kötü kabustu. Ne diyeceğimi ne düşüneceğimi bilmiyordum

Lisa birkaç gün boyunca komaya girmişti. O da geldiğinde Saffie'nin öldüğünü biliyordu sanki.

"Saffie öldü," dedi kocasına başını salladı sadece.

"Öyleydi, söylenen tek şey bu," diye ekledi Roussos.

Lisa'nın birden fazla başarılı ameliyat geçirdi.

Roussos, "Biraz gülüyoruz, biraz şaka yapıyor, biraz ağlıyor ve birbirimize sarılıyoruz" diyerek ailenin birbirinden destek aldığını açıklıyor.

Manchester'daki ikinci konserinden önce Ariana Grande ile görüşme - kurbanların anısına Roussos, şarkılarına kızını çok mutlu ettiğinde yaşananlar için üzülmemesi gerektiğini söyledi.