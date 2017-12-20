Safiye Naz Avrupa şampiyonu

Ülkemiz futbolcularından Coşkun Ulusoy’un kızı Safiye Naz, Hırvatistan’da yapılan Çocuk Dans ve Fitnes Avrupa Şampiyonası’nda hem solo hem de grup yarışmasında Avrupa şampiyonluğu ederek büyük bir başarıya imza attı. Danstaki hünerleriyle jürinin takdirini kazanarak birinciliğe layık görülen Safiye Naz bu sayede bireysel başarısını taçlandırmakla kalmayarak KKTC adını da yüceltmiş oldu.

Kızının başarısını sosyal medya hesabından fotoğraflarla paylaşan Beden Eğitimi Öğretmeni ve futbolcu Coşkun Ulusoy ise böylesi parlak bir başarıda emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu. Bizler de Havadis ailesi olarak Safiye Naz’ı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz…