Sağlığı siyasete yem ediyor!

YeniBakış/Deniz ABİDİN

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Tıp-İş Başkanı Sıla Usar İncirli’nin Yeni Bakış’ta yayınlanan “Devlet hekimsiz, vatandaş ise sağlıksız kalacak” başlıklı açıklamalarına sert tepki verdi.

Sucuoğlu, devlet hastanesinden 50’ye yakın kişinin istifa ettiğini sürekli bir şekilde TIP-İŞ Başkanı Sıla Usar’ın ifade ettiğini belirterek, 2015 yılında devletten ayrılan doktor sayısının 9, 2016 yılında 8, 2017 yılında ise 7 olduğunu söyledi. Sucuoğlu, devletin üç yılda 24 doktoru kaybettiğine dikkat çekerek, bunun üzerinden politika yapmanın ve ezbere konuşmanın üzücü olduğunu belirtti. Sucuoğlu, 2016 ve 2017 yılında toplamda istihdam edilen ve dışarıdan hizmet alınan doktor sayısının 49 olduğunu kaydetti.

Sucuoğlu, hiç istihdam yapılmadı, devlet hekimsiz kalıyor gibi açıklamaların tamamen ezbere, tamamen art niyetli ve tamamen politikaya oynayan açıklamalar olduğunu söyledi. “Sıla Hanım kendi politik hedefleri için sağlığı tartışma noktasına getirdi” diyen Sucuoğlu, “doktorlar demiyorum, sadece Sıla Hanım diyorum” diye konuştu.

“Gündem olmak için sağlığı karalıyor”

Sucuoğlu, Sıla Usar’ın CTP’den adaylık hedefi güttüğünü ifade ederek, gündem olmak için her gün elinden geldiğince sağlığı karaladığını söyledi. CTP’li Bakanlık yapmış hiçbir kişinin sağlıkla ilgili olumsuz bir açıklamasının olmadığını belirten Sucuoğlu, soğukkanlılıklarını koruduklarını kaydetti.

Sucuoğlu, şunları söyledi, “Sıla Usar, gündem yaratmak, ismini kulaklara aşina ettirmek ve önümüzdeki süreçteki adaylık hedefi için sağlığı her gün basında tartıştırıyor. Bizi üzen, kendisiyle konuşup ikazlarda bulunmamıza rağmen, işi, tek başına ürettiği ve doktorların da zarar gördüğü bir noktaya taşıyor. Oysa sağlık partiler üstüdür. Hiçbir zaman partizanlık yapmadık. Bugün temel sağlık müdürü CTP döneminden olan aynı bölümdeki başhekimdir. Performansı çok iyi olduğu için kendisini müdür yaptık. Ancak Sıla Usar, halkı ve kamuoyunu yanlış bilgilendirme ile sürekli negatif yönde sinyal vermeye çalışıyor”

“Doluluk oranı iki katına çıktı”

“Hasta sevklerini yapan Sağlık Bakanlığı değildir. Bunu yapan kuruldur. Ben bugüne kadar kurulu arayıp da bir hasta için sevk edilsin demedim” diyen Sucuoğlu, devlet hastanelerinde eskiye göre doluluk oranının iki katına çıktığını söyledi. Hastanenin yoğun bakım kapasitesinin dolduğunu belirten Sucuoğlu, hastaların doluluktan dolayı diğer anlaşma yapılan hastanelere sevk edildiğini kaydetti.

Sucuoğlu, “Hastalar sevk edilmesin ve ölsün mü? Ne yapılsın?” diye sorarak, yoğun bakım kapasitesinin belli olduğunu söyledi. Sucuoğlu, “Özelde neredeyse hasta kalmadı” diyerek, vatandaşın artık devlet hastanelerini tercih ettiğini belirtti. “Başhekim ne yapsın?” diye soran Sucuoğlu, Sıla Usar’ın yapmış olduğu beyanatlarda kurula giden kişilerin de zan altında kaldığını kaydetti.

“Doktorluğu bıraktı, sağlığı siyasete yem ediyor”

Sucuoğlu, Yeni Erenköy’de 24 saat hasta bakılmasına , tren yolu polikliniğinin açılmasına , ve Onkolojinin devreye girmesine rağmen, hasta sayısının devlet hastanelerinde arttığını belirtti. Sucuoğlu, devlet hastanelerine ciddi şekilde kayma olmasından dolayı odaların dolduğunu söyledi. Sucuoğlu, hastaneleri ve sağlığı yerden yere vurmaya anlam veremediğini ifade ederek, şunları kaydetti “Bu arkadaşımız doktorluğu bıraktı, sağlığı siyasete yem ediyor. Biz yargıya müdahale edemedik. Orada da suçludurlar. Orada da iki buçuk yıl gerekli savunmayı ve gerekli hassasiyeti göstermediler. Sonunda yargı ikinci iş yasağını getirdi. İlk kez mahkemede durumu anlatan ve durumun kaosa gideceğini belirten mahkeme heyeti zabıtlarına geçiren tek bakanım. Bunun üzerine altı aylık bir geçiş süreci verildi. İşte kıyamet de burada koptu. Yargıyı dövemiyor diye iki de bir sağlık bakanlığını döveyim mantığı olamaz. Kusura bakma Sıla Hanım senin problemin ikinci iş yasağını koyan Yüksek İdare Mahkemesiyledir. Mahkemeye diş geçiremiyorsun diye, sanki de Sağlık Bakanlığı yapmış gibi bize saldırıyorsun”

“Politikanın gözü kör olsun”

Sucuoğlu, hekim özlük haklarının verilmediği şeklindeki iddiaların kışkırtmadan başka bir şey olmadığını belirterek, yasada bir ay içinde doktorların müracaat etmesi gerektiğinin ifade edildiğini söyledi. “Sıla Usar bunu bilmiyor mu? Biliyor” diyen Sucuoğlu, “politikanın gözü kör olsun” dedi. Sucuoğlu, bu kadar çok fedakarca çalışma varken söz konusu kişi politikaya soyunacak diye sağlığın iki de bir yerlerde süründürüldüğünü ifade etti.

Sucuoğlu, “Ayıptır yazıktır” diyerek, “neden yapılan icraatları söylemiyorsun Sıla Usar?”diye sordu.

“Bu kadar cahillik olabilir mi? Yasayı okumuyor mu?”

Sucuoğlu, Usar’ın doktorlar arasında özlük hakları geçmeyecek diye dedikodu yaydığına dikkat çekerek, yasanın geçtiğini, şimdi de ödemiyor dediğini belirtti. “Bu kadar cahillik olabilir mi?” diye soran Sucuoğlu, “yasayı okumuyor mu?” diyerek sert tepki gösterdi.

Sucuoğlu, “Sıla Usar, aday adayıdır. Bu bilgi bize CTP’lilerden geliyor. Politika yapıyor diye söyleyen kendi partisinden olanlardır. Neden 31 Ocak gününe kadar bir şey yoktu da sonrasında her şey altüst oldu. Sebep, ikinci iş yasağıdır. Bunu söyleyemiyor. Yargıdan kaçınıyor. Ben iddia ediyorum ki 1 Ağustos’tan sonra fazla da bir istifa olmayacak. Kendisi ben istifa etmeyeceğim diyor ama üyelerine attığı mesajla istifaya çağırıyor. Bu traji komiktir”

Sucuoğlu, TIP-İŞ Başkanı Sıla Usar’ın babasının ölüm yıldönümü anmasında yaptığı konuşmada, “Umarsız iktidarlara karşı mücadelemiz sürüyor, ilerici güçlerin örgütlülüğünün ve mücadelesinin devam ettiğini, bireysel kurtuluş için değil, toplumsal kurutuluş için birlikte mücadele etmek gerekir” dediğini anımsatarak, bunun tamamen siyasi bir açıklama olduğunu belirtti. Sucuoğlu, Usar’ın aday olacak açıklamalarda bulunduğuna dikkat çekti.

“22 adet solunum cihazı alındı”

Sucuoğlu, KKTC tarihinde ilk kez 22 adet solunum cihazının alındığına dikkat çekerek, bu cihazların söz verilen tarihten sadece iki gün gecikmeyle alındığına vurgu yaptı.

Sucuoğlu, “24 saat dişini tırnağına takarak çalışan bu ekibe yazık oluyor. Yaptığımız ortadadır. Ben hükümet programıma koyduğum bütün hedeflerime ulaşmış durumdayım. Sadece büyük hastane dışında. Bize yasaları bitirin öyle gelin dendi. Bitirdik gidip görüşeceğiz.

Projemiz hazır. Bütün ev ödevlerimizi tamamladık. Şimdi alnımız açık Türkiye’de masaya oturacağız ve sunacağız. Yapacak mısınız, yapmayacak mısınız diye soracağız. Yapmayacaklarsa gelip vatandaşa açıklayacağız. Çünkü hastane yapımı için kaynağı sağlayacak olan Türkiye’dir. Altyapıyı bitirmemize imkan yok. Elimizden geldiğince yapıyoruz. Lefkoşa Hastanesinde park yerini, çirkef halde olan dereyi kim yaptı? Akmayan sıcak suyu, merkezi ısıtma sistemini, asansörleri kim tamir etti? Hastane dökülüyordu. Kim yaptı? Tarihinde ilk defa İskele’deki eczaneleri kim nöbete koydu? Arıza mutlaka olacaktır. Halkın Partisinin kurucu üyelerinden birinin yakını hastanede yatıyor. Klimalar çalışmazmış diye facebook’a fotoğraf koydu. Nedir burada amaç, partizanlık. O gün orada ne olduğunu bilmiyor musun? Kıb-Tek o bölgede o gün elektriği kesti. Klimalar yandıysa, burada bizim ne suçumuz var. Sonra da bakanlık müdürü aranarak özür dileniyor ”

“Dişi Cumhurbaşkanına kesmiyor, bize saldırıyor”

Sucuoğlu, Döner Sermaye Yasası’nın ise başka baharı kaldığı yönündeki açıklamalara karşılık ise bunun doğru olmadığını, taslağın yasallaştığını kaydetti. Sucuoğlu, Döner Sermaye Yasası’nın oybirliği ile Meclis’ten onaylanarak geçtiğini ifade ederek, Cumhurbaşkanı’nın yasayı Anayasa Mahkemesi’ne sevk ettiğini kaydetti. “Burada Cumhurbaşkanı yanlış yaptı” diyen Sucuoğlu, “biz bakanlık olarak görevimizi yerine getirdik. TIP-İŞ Başkanı’nın dişi Cumhurbaşkanına kesmiyor, bize saldırıyor” diye konuştu.

“Bundan sonra yapacağım iş altyapı ile ilgili çıkan sorunları halletmektir”

Sucuoğlu, bir ay içerisinde Karpaz Bölgesi’ne Karpaz Hastanesi’nin temelinin atılması için projenin tamamlanma aşamasında olduğunu söyledi. Genel Sağlık Sigortasının ise üç bacaklı olduğunu, Sağlık Bakanlığına düşen tarafının tamamlandığını ifade eden Sucuoğlu, ilgili Bakanlık olan Maliye ve Çalışma Bakanlıklarına gönderildiğini söyledi. “Benim bundan sonra yapacağım iş altyapı ile ilgili çıkan sorunları halletmek olacaktır” diyen Sucuoğlu, yasalarla ilgili sıkıntıların çözüldüğünü belirtti.

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