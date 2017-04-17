Sağlık Bakanı 20 yıllık sisteme veryansın etti

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, sağlıkta sistemsizliği sistem kabul etmeyeceklerini ve dik duracaklarını söyledi.

Sucuoğlu şu mesajı verdi: Türkiyeli doktor getirilecek diyorlar yanlış. Türkiye’de çalışan Kıbrıslı doktorları getireceğim. Ama o da olmazsa ve halk ciddi sıkıntıya girer tabii ki gerekeni yapacağız dedi.

Yenidüzen Gazetesi’nden Fayka A. Kişi’ye konuşan Bakan Sucuoğlu, doktorlara Ağustos’ta döner sermeya olacak. 8 bin TL net maaşı olan bir doktor döner semaye ile birlikte ortalama 32 bin TL maaş alabilecek dedi. Tıp-İş’in yarın yapacağı eyleme de tepki gösteren Sucuoğlu, "Bu devlet daha ne yapsın, Tıp-İş’teki arkadaşlar Salı günü niçin grev yapıyorsunuzu sebep ne? Olayları başka yöne çekeceklerine sorduğum sorulara yanıt versinler" dedi.

Haberin tamamı Yenidüzen Gazetesi’nde