Sağlık Bakanı O Kararı Değerlendirdi

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Yüksek Mahkeme’nin, kamuda çalışan doktorların ikinci iş yapmasını anayasaya aykırı bulması kararının ardından sürece ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Bakanlık yetkililerinin de katıldığı toplantıda konuşan Sucuoğlu, sürecin en başından beri; kamu çalışanlarının ikinci işi olamayacağını dile getirdiklerini söyledi.

Sucuoğlu, kararın alınması ve uygulanmasında yumuşak bir geçişe ihtiyaç olduğunu ve hemen uygulanmasının sağlıkta ciddi sıkıntılar doğurabileceğini ifade ettiğini anımsatarak, bu endişesini mahkeme tanıklığında da söylediğini anlattı.

Geçiş süreci olmaması durumunda sağlıkta kaos olacağını söyleyen Sucuoğlu, 6 aylık geçiş sürecinin doğru bir karar olduğunu belirtti.

Sucuoğlu, “Sıkıntıları aşamazsak, ‘yapamayacağım veya başarısız olacağım yerde oturmam, gerekirse istifa ederim’ dedim. Herhangi bir tehdit söz konusu değil, kaos olabileceğini öngörüp halka hizmeti sekteye uğratmamak için dedim. Benim için kimin ne kadar kazandığı değil, halka hizmettir esas olan. Dünkü açıklama bizi rahatlattı” dedi.

Doktorların yeni ortama alışması için belli bir geçiş dönemine ihtiyacı olduğunu kaydeden Bakan Sucuoğlu, Bakanlık olarak karardan memnun olduklarını belirtti.

Sağlık Bakanı Sucuoğlu, bundan sonra atılacak adımları da sıraladı.

İlk adımın özlük hakları, ikinci adımın da döner sermaye ve performanslar olacağını anlatan Sucuoğlu, hasta hakları yasasının bittiğini ve ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşlerinin ardından meclise sunulacağını dile getirdi.

Sucuoğlu, üçüncü büyük adımın da Genel Sağlık Sigortası olacağını anımsatarak, bunun en kısa sürede Bakanlar Kurulu, Başsavcılık ve Mecliste kurulacak ilgili Ad-hoc komiteye sevkedileceğini ve yasallaştırılmasının sağlanacağını söyledi.

Yüksek Mahkeme kararının ardından şu an için hastanede herhangi bir sorun yaşanmadığını da anlatan Bakan, sağlıktaki 40 yıllık sistemsizlik ve sıkıntıların aşılmasının kolay olmayacağını belirtti.

Sucuoğlu, “Bu yıl ciddi reform yılı olacak. Bu Türkiye ile yapılan ekonomik protokolde de var. Biz kararlıyız, sancı da olacak, zor da olacak, 40 yıllık taşlar yerinden oynayacak. 2017’yi sağlıkta yeni sistem ve düzenleme yılı olarak kabul ediyoruz” dedi.

Bakan Sucuoğlu, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji servisindeki duruma ilişkin son bilgileri de verdi.

Şu an için hastanede herhangi bir problem yaşanmadığını, istifa edeceği iddia edilen doktorların hiçbirinin ne başhekimlik ne de bakanlığa istifa dilekçesi iletmediğini kaydeden Sucuoğlu, bugün itibarıyla kardiyoloji servisinin aynı yoğunlukla hizmete devam ettiğini söyledi.

Görevli iki kardiyologdan birinin 2 aylık burslu olarak yurtdışına gittiğini, diğerinin de raporlu olduğunu ifade eden Sucuoğlu, geri kalan kardiyologların ise görevlerinin başında olduğunu belirtti.

Sucuoğlu, serviste her zaman aşırı yoğunluk olması nedeniyle geçen hafta Türkiye’den iki kardiyoloji uzmanı talep ettiklerini ve sürecin hızlanması için girişim yaptıklarını anlatarak, bu iki doktor gelene kadar Girne ve Gazimağusa’dan doktorların görevlendirildiğini kaydetti.

Sucuoğlu, “Burası bizim için çok önemlidir. Eksik personel ve hizmete tahammül yoktur. Bu nedenle gerekli tüm tedbirler alınmıştır” dedi.

Toplantının sonunda basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Bakan Sucuoğlu, 6 aylık geçiş sürecinin ardından ne olacağıyla ilgili bir soruya karşılık, devlette kalmak isteyen doktorların görevlerine devam edeceğini, istemeyenlerin ise istifalarını vererek yollarına devam edeceğini söyledi.

KAYNAK: BRTK