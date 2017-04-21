Sağlık Bakanı'ndan Dikkat Çeken Açıklamalar

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, BRT Haber Toplantısı’nda soruları yanıtladı.

Tıp-İş’in eylemini değerlendiren Sucuoğlu, sağlığın siyasi hedeflere kurban edilmemesi gerektiğini söyledi

Eylemlerin esas amacının, doktora ikinci iş yasağının gelmemesi olduğunu belirten Sucuoğlu, “ Bu arkadaşlar, ikinci iş yasağını istemiyor. Esas hedefleri bu. Yasa, doktor eksikliği kaos gibi sözlerin temelinde bu yatıyor. Ama artık ok yaydan çıkmıştır.

Sağlıkta 40 yıllık statükö yıkılıyor. Dönüşümü sağlayacak Döner sermaye yasası, özel hastaneler, hekimler, hasta hakları ile ilgili yasalar Haziran sonuna kadar geçecek.”dedi.

Bakan Sucuoğlu, Genel Sağlık Sigortası ile ilgili bir heyetin bugün Ankara’da görüşmeler yapmakta olduğunu, bu yasasnın da Ekim ayında hayata geçmesinin hedeflendiğini açıkladı

Doktorların istifalarının kendilerini üzdüğünü de ifade eden Sucuoğlu, yasalar hayata geçtikten sonra, iddia edildiği gibi çok sayıda istifa gündeme gelmesi ihtimaline de hazırlıklı olduklarını söyledi.