Sağlık Bakanı'ndan İkinci İş Kararı İçin Açıklama

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, sağlıkta ikinci iş davasının kararını BRT’ye değerlendirdi.

Bakan Sucuoğlu, “mahkemeden geçiş dönemi istemiştik ve bunun verilmiş olmasını da memnuniyetle karşıladık”dedi.

“Bize düşen bu 6 aylık sürede en iyi şekilde çalışarak, gerekli şartları ve yasaları hazırlamaktır” şeklinde konuşan Bakan Sucuoğlu, arzu ettikleri geçiş döneminin karara bağlanmasıyla 1 Ağustos’a kadar gerekli yasal çalışmaların tamamlanacağını söyledi.