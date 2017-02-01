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Sağlık Bakanı'ndan İkinci İş Kararı İçin Açıklama

01/02/2017

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Sağlık Bakanı'ndan İkinci İş Kararı İçin Açıklama
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Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, sağlıkta ikinci iş davasının kararını BRT’ye değerlendirdi.

Bakan Sucuoğlu, “mahkemeden geçiş dönemi istemiştik ve bunun verilmiş olmasını da memnuniyetle karşıladık”dedi.

“Bize düşen bu 6 aylık sürede en iyi şekilde çalışarak, gerekli şartları ve yasaları hazırlamaktır” şeklinde konuşan Bakan Sucuoğlu, arzu ettikleri geçiş döneminin karara bağlanmasıyla 1 Ağustos’a kadar gerekli yasal çalışmaların tamamlanacağını söyledi. 



TAGS: faiz sucuoğlu, sağlık bakanlığı, haber
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