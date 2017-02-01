Sağlık Bakanı'ndan Önemli Açıklamalar
01/02/2017
Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Ada TV’de Erçin Şahmaran’ın konuğu oldu. Sucuoğlu, mahkemenin ikinci iş yasağı için verdiği kararı değerlendirdi önemli açıklamalar yaptı. İşte Sağlık bakanı Faiz Sucuoğlu'nun açıklamalarından satır başları
- " İkinci iş kırk yıldır var. Mahkeme kararı beklendiği gibi memnuniyetle karşıladım"
- " ikinci iş yasal değil. Altı aylık süre bize yeter düzenlemeleri yapacağız"
- " Sağlık ta ikinci iş bitecek ama esas olan altyapıları hazırlamak"
- " Maliye ile ugrasmak zor. Koalisyon hükümetiyiz ve maliye ortağımız da aşıyoruz"
- " Altı ay sonra belli olacak ama ayrılacak doktor bence 10 dan fazla olmaz"
- " En büyük destekçim Sayın Başbakan"
- " Mahkeme ikinci işi hemen kaldırın deseydi sıkıntı ve kaos olurdu. Yapamayacağımı görsem istifa ederdim. Ama altı ay bana yeter. Bu konu kapanacak"
- " 19 hastaneyi 12 günde denetledik. Eksikliği olanlar var. Süre verdik olmazsa kapatacağız"
- " Güzelyurt Hastanesi ile ilgili yaşananlar bizim dışımızda ama üzüldüm ve rahatsız oldum"
- " Açık ve net bu nüfusa bu hastaneler yetmiyor"
- " Özel hastanelerde hasta sayısı azalırken kamu da artıyor. Ful çekiyoruz bir tane boş yatak yok. Tum hastaneler dolu"
- " İlaç Fiyatlarında elimizde bişey yok Şubat ayinda bir düzenleme daha olacak"