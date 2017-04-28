Sağlık Bakanlığı geçici eleman alacak...

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı sağlık servislerinde istihdam edilmek üzere, 5 adet ön lisans mezunu geçici memur alınacaktır

28 Nisan 2017 Cuma 16:48

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Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı sağlık servislerinde istihdam edilmek üzere, mevcut teşkilat yasalarında yer almayan, ilgili teşkilat yasasına dâhil edilmesi için başlatılan teknik çalışmaların bir süre daha uzayacak olmasından dolayı ve sağlıktaki hizmetlerin aksamaması amacıyla ivedi şekilde 5 adet ön lisans mezunu geçici memur alınacaktır: - 2 adet Ameliyathane Teknikeri - 2 adet Perfüzyonist - 1 adet Hemodiyaliz Teknikeri *Not: Perfüzyon teknikerliği mezunu olmaması halinde, 2 adet anestezi teknikerliği ve/veya ameliyathane teknikerliği önlisans diplomasına sahip kişiler istihdam edilecektir. İstihdam edilen anestezi teknikerleri ve/veya ameliyathane teknikerleri 3 aylık bir eğitimden geçirildikten sonra perfüzyonist olarak çalıştırılacaktır.

ARANAN NİTELİKLER:

- KKTC vatandaşı olmak, - Münhal alanlarla ilgili Üniversite veya Sağlık Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Programlarından (Ameliyathane Teknikerliği, Perfüzyon Teknikerliği, Anestezi Teknikerliği, Hemodiyaliz Teknikerliği) mezun olmak, - Temiz Karakter Belgesine sahip olmak, - Çalışma Dairesi’nde “Aktif İş Arayan” olarak kayıtlı olmak, - Görevini yapması için herhangi bir sağlık engelinin bulunmaması, - Erkek adaylar için askerlik ödevini tamamlamış olmak. *Müracaatlar Sağlık Bakanlığı Merkez Örgütü Arşiv Birimine yapılacaktır. Son müracaat tarihi 12 Mayıs, 2017’dir.