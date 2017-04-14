Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası(KTAMS) kamu hastanelerindeki hemşire eksikliği gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı önünde uyarı eylemi gerçekleştirdi.

Sendika hemşire eksikliğinin giderilmesi için adım atılmasını aksi takdirde eylemlerini sürdüreceği uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı önünde gerçekleştirilen eylemde KTAMS Genel Başkanı Ahmet Kaptan, halkın kamu hastanelerinden hak ettiği hizmeti alamadığını savundu.

Sağlık Bakanlığı ile konuyla ilgili protokoller de imzalanmasına rağmen adım atılmadığını ileri süren Kaptan, “Hemşirelerimiz çok büyük sıkıntılar çekmektedir. Evlerine gidememekte ve halka hak ettiği hizmeti verememenin ızdırabını yaşamaktadır” dedi.

Eylemde okunan basın açıklamasında ise, sahlık hizmeti veren kamu kuruluşlarında çalışanların, gerek personel eksikliği, gerekse özlük hakları ve çalışma ortamının kötü olması nedeniyle her gün pek çok sorun ile karşılaştığını savunuldu.

Açıklamada, “Genelde kamu sağlık çalışanı özelde hemşire ihtiyacı sürekli artan nüfus nedeniyle hat safhaya ulaşarak dayanılmaz bir boyut kazanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Sağlık Bakanlığı ile protokol imzalanmasına rağmen hemşire ihtiyacının karşılanması için somut adım atılmadığı iddiasına bulunulan açıklamada, kamu sağlık çalışanlarının Anayasa ve yasalara aykırı bir şekilde çalıştırıldığı iddia edildi.

DİĞER SORUNLAR

Açıklamada kamu sağlık çalışanları açısından büyük önem arz eden Kamu Sağlık Çalışanları Nakil Tüzüğü’nün hayata geçirilmediği, hemşirelere her yıl verilmesi gereken üniformaların iki yıldan beri verilmediği, Yataklı Tedavi Kurumları Yasası’nın güncellenmesinin 7 yıldan beridir gerçekleştirilemediği de belirtildi.

EYLEM UYARISI

Açıklamada, “Sağlık Bakanlığını bir kez daha uyarıyoruz. Yukarıda dile getirdiğimiz sorunların çözümü yönünde en kısa sürede adım atılmaması halinde her türlü yasal eylemi hayata geçirmekte tereddüt etmeyeceğiz” denildi.