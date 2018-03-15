Tıp töreninde konuşma yapan Tıp-İş başkanı Dr. Ahmet Varış sözlerine Dr. Kaya Bekiroğlu'nun vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek başladı.

Varış konuşmasında ““Sağlık yaşamın kaynağı ve insan hakkıdır. Dini, dili, ırkı, cinsiyeti, cinsel yönelimi, mezhebi, politik düşüncesi, sosyoekonomik durumu ne olursa olsun hiçbir ayrım yapılmaksızın her yurttaş eşit, güvenilir ve kaliteli sağlık hizmetine ulaşabilmelidir.

Hekim gözüyle ülkemize baktığımızda;

Kıbrıs sorunu, ülkemizdeki siyasi ve ekonomik sorunlar, kötü koşullarda büyüyen çocuklar, uzun saatler çalışan anne babalar, emeklilikte çalışmak zorunda kalan büyükanneler, büyükbabalar, son zamanlarını yalnızlıkla geçiren yaşlılar var bu ülkede. Tüm bu insanların yaşamlarının ilk anından son anına kadar yanlarında olan biz hekimleriz ve zor koşullarda yaşayan yurttaşların sağlık sorunlarıyla bu ülkenin hekimleri olarak bizler baş etmeye çalışıyoruz.” Dedi.

Varış, sağlık hizmetlerindeki aksaklıklar hastalar kadar hekimleri de etkilediğine vurgu yaparak “Hekim eksiklikleri nedeni ile bazı kamu hastanelerinde nöbetler güçlükle dönmekte, zaman zaman nöbet sorunları yaşanmaktadır. Bazı branşlardaki hekim eksiklikleri meslektaşlarımızı tüketmekte, verilen hizmetin kalitesini olumsuz etkilemektedir.” Diyerek gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasına için yetkililere çağrıda bulundu.

Varış: “Sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürebilmesi yaşamsaldır ve 2018 yılında hekim eksikliklerinin ivedilikle giderilmesi gerekmektedir.

Yataklı tedavi kurumları dairesi (kuruluş görev ve çalışma esasları) yasası yıllardır güncellenmemiştir, bu nedenle çağın ve tıbbın gelişmesinin gereği olan kadrolar oluşturulamamıştır. Bugün hala çocuk psikiyatristi kadrosu olmadığı için meslektaşlarımız yıllardır kadrosuz olarak hizmet vermektedirler. Bu ülkede hekimlerin sözleşmeli, mecburi hizmetçi, uzatılmış mecburi hizmetçi olarak çalıştırılması kabul edilmesi mümkün olmayan bir adet halini almıştır.” Dedi.

Tıp-İş başkanı Ahmet Varış konuşmasında kamu hastanelerinin ve sağlık merkezlerinin insan iş gücü, alt yapı eksiklikleri had safhada olduğunu söyledi.

Varış sözlerine “Hekim eksiklikleri hekimleri birden çok sağlık merkezinde çalıştırmaya zorlayarak, her gün başka başka bölgelere göndererek giderilmeye çalışılmaktadır. Başta özel sektör olmak üzere hemşire eksiklikleri denetimsiz, eğitiminin ne olduğu bilinmeyen hasta bakıcılarla, personel eksikliği ise yasadışı bir şekilde esas ve sürekli görevlerde taşeron çalıştırılarak giderilmeye çalışılmaktadır.

Hekim eksikliği ihtiyaç duyulan uzmanlıklarda, bölgelerin ihtiyaçlarına göre istihdam yapılarak giderilebilir, hekimleri her gün başka merkezlere gönderilerek değil.” Şeklinde devam etti.

Sendika başkanı Varış, hemşire hizmetlerinin eksikliği ile ilgili olaraksa “Hemşire ihtiyacına göre yapılacak istihdamlarla giderilebilir, denetimi imkansız olan, kalifiye olmayan hasta bakıcılarla değil.

esas ve sürekli görevlerde çalışacak kamu sağlık personeli ise yetki ve sorumluluğu olmayan taşeron eliyle giderilemez.” Dedi.

“Hizmet veren hekim ve sağlık çalışanları, hem de hizmet bekleyen yurttaşlar bunalmış durumda”

Ayrıca konuşmasında Varış birçok sağlık merkezinde güvenlik sorunu yaşanmakta olduğuna vurgu yaparak şiddetin korkutucu bir şekilde arttığını, sağlık çalışanları da şiddetten payını aldıklarını dile getirdi. Devlet, çalışanlarının güvenliğini sağlamakla yükümlüdür, diyen Varış “Sağlık merkezlerinde hem çalışanlar hem de hastalar için güvenli bir ortam yaratılması için idareyi ivedilikle tedbir almaya çağırıyoruz.” Dedi.

Varış ülkemizde sağlık sisteminde onlarca yıldır var olan sorunların çözülmesi için yapılması gereken yasal düzenlemeler gelen geçen hükümetler tarafından ihmal edildiğini, zamanında yapılması gerekenler yapılmadığı için bugün bu ihmalin doğurduğu kaotik ortamdan hem hizmet veren hekim ve sağlık çalışanları, hem de hizmet bekleyen yurttaşlar bunalmış durumda olduğunu söyledi.

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Varış “Sağlık sistemimiziz reorganizasyonu ve yasal mevzuatın geliştirilmesi kaçınılmazdır. sendikamız bu hususlarda yapılacak her türlü çalışmada işbirliği yapmaya ve katkı vermeye hazırdır ancak unutulmamalıdır ki sağlık hizmetlerindeki insan iş gücü giderilmeden, fiziki koşullar ve alt yapı güçlendirilmeden herhangi bir iyileşmenin olması beklenemez. Yasal düzenlemeler yapılırken hekimlik mesleğinin, sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürmesi gerekliliği ve acil durumları içermesi hasebiyle diğer başka hizmetlerden ayrıldığı gerçeğinin artık kabul edilmesinin zamanı gelmiş hatta çoktan geçmiştir. Hekimlik mesleğinin çalışma düzeni oluşturulurken dünyadaki uygulamalara bakmadan karar verilmesi ve bu hususta ısrar edilmesi halinde halkın sağlık hakkının zarar görmesi kaçınılmazdır.” Dedi.

“Sağlık anayasal bir haktır.”

Tıp-İş Başkanı Varış konuşmasını şu şekilde sonlandırdı “Hastanelere ve kamu kullanımına baktığımız zaman, kamuya yatırımlarının nüfus artışına göre ilerlemediğini, özel yatırımların arttığını görüyoruz. bu da devlet eliyle kamu sağlık merkezlerinin yani halkın hastanelerinin ihmal edildiğini düşündürmektedir. gelmiş geçmiş hükümetlerin hep ötelediği kamu sağlık merkezlerindeki alt yapı eksiklikleri çağımızın gerektirdiği modern teknolojiye uygun bir şekilde giderilmelidir.

Sağlık anayasal bir haktır.

Sağlık özelleştirilemez.

Halkın hastaneleri güçlendirilmedir

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası olarak tüm meslektaşlarımızın 14 mart Tıp bayramını kutlar, hekimlik onuruna yaraşır günlerde meslek icra edecekleri günlere olan özlemimizi dile getirir, saygılarımızı sunarız.”