Sağlıkta 1 Nisan'da yeni dönem

Yenidüzen Gazetesi'nden Ayşe Güler'in haberine göre Sağlık Bakanlığı, tüm sağlık merkezlerine bir yazı göndererek, 1 Nisan’dan itibaren poliklinik hizmet süresinin 14.30’a kadar devam edeceğini bildirdi.

1 Nisan’dan itibaren başlıyor

Alınan yeni kararla birlikte daha önce saat 12.30-13.00’e kadar devam eden poliklinik hizmetleri saat 14.30’a kadar uzatılıyor. Sağlık Bakanlığı, tüm sağlık merkezlerine bir yazı göndererek, 1 Nisan’dan itibaren poliklinik hizmet süresini 14.30’a kadar devam edeceğini bildirdi.

Uygulama ile ilgili bilgi veren Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim, sağlıkta mesailerin tam gün olarak uzadığını hatırlattı, hizmetlerin daha etkin ve verimli verilebilmesi, hastalara ulaşılabilmesi adına böyle bir karar alındığını söyledi. Besim, başhekimliklerin gerekli düzenlemeleri yaparak, Sağlık Bakanlığı’nı bildireceklerini ifade etti.

Kaynak: Yenidüzen - Ayşe Güler - Haberin Tamamını Yenidüzen'de Okuyabilirsiniz