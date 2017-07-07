Şahali: Belirsizlik dönemi bizi bekliyor

CTP Milletvekili Erkut Şahali, uzlaşı sağlanamayan Kıbrıs Konferansı konusunda sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

İşte Şahali'nin açıklaması

Durum dünden farklı değildir!

Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumlar için de, Türkiye, Yunanistan ve diğerleri için de, gerçek çözüm, yalnızca karşılıklı kabul edilebilir bir yöntem bulunduğu zaman sağlanacak.

Tek taraflı çözüm mutluluk getirmiş olsaydı, Kıbrıslı Türkler'den başka hiçbir taraf çözüm ihtiyacı duymaz, bu arayışla zaman harcamazdı. Geçen 10 günlük zamanda Crans Montana'da yaşananlar bunun en açık kanıtıdır.

Şimdi birileri, İsviçre'den çözüm çıkmadı diye büyük bir düş kırıklığı yaşarken, birileri de "ya bu sefer çözülürse" diye düşünüp çektiği korkuyu üstünden atarak sevinç duyuyor olabilir. Bunlar geçici duygulardır. Bizim gerçeğimiz, Kıbrıs Sorunu karşılıklı olarak kabul edilen bir biçimde çözülmediği sürece, gerçek barışın da geçek güvenliğin de ve gerçek mutluluğun da mümkün olamayacağıdır.

İzlenen uçurum siyaseti, pek çok kez Kıbrıs Sorunu tam çözülüyorken, bizi en başa döndürdü, bu kez de aynısı oldu. Ancak bir yere not edin; tarihte ilk kez İKİ TOPLUMLU BARIŞ İNİSİYATİFİ bu kadar güçlü hale geldi.

Bu moment 2004 referandumu sırasında yakalanabilmiş olsaydı, belki de bugün çok daha farklı bir zamanı yaşıyor olurduk. Şimdi başarıldı. Bu yeni bir durumdur ve artık çok daha fazla Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum, ortak ve güvenli bir geleceğin ancak karşılıklı kabul edilmiş bir çözümle mümkün olduğunun bilincindedir.

Evet, belki Crans Montana'dan çözüm çıkmadı ama bu, çözümün gerekliliğini ortadan kaldırmadı. Evet bir belirsizlik dönemi belki bizi bekliyor şimdi ama en büyük belirsizlik çözümsüzlüktür bu hiç akıldan çıkarılmalıdır.

Bir kez daha altını çizmek şarttır, GEÇEK ÇÖZÜME ULAŞMAK, ANCAK VE ANCAK KARŞILIKLI KABUL İLE MÜMKÜN OLACAKTIR!

O zaman durmak yok, çalışmaya devam,

BUGÜN İLK GÜN!