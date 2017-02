Şahali: Olan Güzelyurt halkına oldu

CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Doğan Şahali, Güzelyurt’a hastane yapılması konusunda hükümeti eleştirdi.

CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Şahali yaptığı yazılı açıklamada, Güzelyurt’ta yaşayanların 43 yıldır en ufak sağlık sorununu çözmek için Lefkoşa yollarını tuttuğunu söyleyerek, ”Bu sorunun bilincinde olan CTP, hükümette olduğu 2013 yılında Güzelyurt’a bir hastane yapılması için önemli bir adım atmıştır” dedi.

CTP-DP hükümeti döneminde Cumhuriyet Meclisi’nde oy birliği ile Güzelyurt’a bir hastane yapılmasının karara bağlandığını, gerekli mali kaynağın temin edildiğini ve hastane inşa yeri ile ilgili her türlü tapu ve diğer yasal işlemlerin tamamlandığını ifade eden Doğan Şahali, “Proje aşamasını da geçerek ihale açma noktasında CTP hükümetten düşürülmüş ve UBP-DP Azınlık Hükümeti kurulmuştur” ifadelerini kullandı.

Adı geçen hükümetin her ne hal ise hastane ihalesini bir türlü sonuçlandırılmadığını ve konunun adeta bir kaosa dönüştüğünü savunan Şahali, Sağlık Bakanı ve hükümet yetkililerinin çeşitli tarihler verdiğini, inşaatın yapılacağı alanda çok sayıda şov yapılarak bir çok sözler verildiğini savundu.

Doğan Şahali açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Üzülerek görmekteyiz ki bu hükümetin başlattığı hastane ihale süreci bütün icraatlarında olduğu gibi büyük bir çıkmaza girmiştir. Adı geçen ihale bir türlü sonuçlanmamış ve ihale komisyonu Hükümet ve müteahhitler arasında yaşanan kirli ilişkiler sonucu mahkeme koridorlarında sürünür hale gelmiştir. Geldiğimiz noktada adeta filler güreşir, çimenler ezilir olmuştur. Bu kaostan ise olan Güzelyurt halkına olmuştur. CTP olarak bu süreci yakından takip etmekte olup Güzelyurt halkının daha fazla ezilmesine fırsat vermeyeceğimizi belirtmek isteriz”

Öte yandan Yeşilyurt Cengiz Topel Hastanesi’nin alt yapı, teçhizat ve personel yönünden geliştirileceğini ve her türlü hizmeti Lefke yöre halkının hizmetine sunacağını her fırsatta dile getiren Sağlık Bakanı Sucuoğlu ile hükümeti bir an önce bu konuda adım atmaya çağıran Şahali, “Hükümet-ihale komisyonu ve müteahhitler arasında süren entrikalara Güzelyurt-Lefke halkını kurban etmeyeceğimizi bir kez daha vurgulamak isteriz” dedi.