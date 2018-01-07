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Şahan Gökbakar: Çocukluğumu özledim

Komedyen Şahan Gökbakar, "Çocukluğumu özledim" yazarak sosyal medya hesabından çizgi film paylaşımlarında bulundu. Gökbakar, yayınladığı karelerin altına notlarda yazdı

07/01/2018

Şahan Gökbakar: Çocukluğumu özledim
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  • 'Kayhan' tiplemesine çektiği yeni filminin çekimlerine başlayan Şahan Gökbakar, Instagram hesabından çizgi film karakterlerine gönderme yapararak kareler yayınladı. Gökbakar'ın bu paylaşımlarını görenler hesabının ele geçirildiğini sandı ancak 37 yaşındaki oyuncu "Hesap falan çalınmadı" diyerek çocukluğuna duyduğu özlemi dile getirdi. 

    İşte o paylaşımlar...

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    "Hergün okul dönüşü..."

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    "En sevdiklerimdendi..."

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    "Annem bana hep Brandon Walsh gibi kareli gömlek üzerine süveter giydirirdi"

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    "Kedi vardı burada ne korkardım..."

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    "Jeneriğin sonu Sanduu Yakkkaariiii diye biterdi"

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    "Hesap falan çalınmadı, cocukluğumuzu özledim bu gece... Biz çocukken böyleydi Türkiye... Siz özlemediniz mi?"



TAGS: Şahan Gökbakar haber, kıbrıs
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