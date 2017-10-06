HABER KIBRIS

Sahiden Unutulmuş bugün yayında

06/10/2017

Sahiden Unutulmuş bugün yayında
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Grup Frekans’ın beğeniyle dinlenen şarkısı hem Kıbrıs’ta hem Türkiye’de listeleri zorlayacak

 

Ülkemizin sevilen müzik gruplarından Grup Frekans’ın son dönemlerde beğeniyle dinlenen “Sahiden Unutulmuş” şarkısına çektiği klip, bugün dijital platformlarda yayına giriyor. Söz ve müziği Hasan Emir Işık, düzenlemesi de Grup Frekans’a ait olan “Sahiden Unutulmuş” şarkısının klip çekimlerinin tamamının Kıbrıs’ta yapıldığı öğrenildi.

3 Adım Müzik’in yapımcılığında Quip Production tarafından 4 günde tamamlanan klibin yönetmenliğini Evren Maner, görüntü yönetmenliğini Fuat Sözen, prodüktörlüğünü ise Grup Frekans’ın da menajerlik görevini yürüten Kemal Çetin yaptı.

Frekans’ın piyasalarda büyük ses getiren “Sahiden Unutulmuş” adlı şarkısının klibinin bugün Netd ve Youtube gibi dijital ortamlarda yer alacağı, ardından da müzik kanallarında yayınlanmaya başlayacağı belirtildi.



TAGS: Sahiden Unutulmuş, grup frekans
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