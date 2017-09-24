Şahidov Ambargolar Konusunda Konuştu

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkikatı AGİT’in Varşova’da gerçekleşen İnsan Hakları ve Demokrasi Konferansı’nda Kıbrıslı Türkler’in maruz kaldıkları ambargolar konuşuldu.

Toplantıya katılan Azerbaycan Milletvekili Ahmet Şahidov, Kuzey Kıbrıs’ın maruz kaldığı ambargo konusunda konuştu.

Şahidov, “Kıbrıslı Türklerin ekonomik, sosyal ve kültürel hakları tehlikede” başlıklı konuşmasında ambargoların yol açtığı insan hakları ihlallerine değindi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT’in Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi tarafından düzenlenen üye Ülkelerin İnsan Boyutları Uygulama Toplantısı çalışmaları Polonya’nın Varşova kentinde yapıldı.

Toplantıda, AGİT kurumları ve yürütme organları temsilcileri, devletlerarası örgütlerin temsilcileri, hukuk uzmanları, sivil toplum temsilcileri ve toplantıya katılan 57 ülkenin araştırmacıları çeşitli konularda görüş belirttiler.

Toplantıya katılan Azerbaycan milletvekili ve Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı Doktor Ahmet Şahidov, burada yapığı konuşmada Kuzey Kıbrıs’a uygulanan ambargolar ve Kıbrıs Türklerinin bu durum karşısında maruz kaldıkları insan hakları ihlallerine değindi.

Şahidov, “Artan eşitsizliklerin bir cevabı olarak ekonomik, sosyal ve kültürel haklar” konulu tartışma platformumda yaptığı konuşmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni dile getirdi.

Kıbrıs’ta iki bağımsız devlet bulunmasına rağmen adada yaşayan Türklerin ekonomik, sosyal ve kültürel haklarının tanınmadığını ifade eden Şahidov, uzun vadeli ambargo politikasının temel insan haklarına aykırı olduğunu söyledi.

Kıbrıslı Türk sporcuların uluslararası yarışmalara katılamadıklarına, sanatçıların da yeteneklerini sergilemede engellerle karşı karşıya kaldıklarına işaret eden Azerbaycanlı insan hakları savunucusu, adanın kuzey kısmına direkt uçuşların engellenmiş olmasının da ticaret ve ekonomi önünde engel yarattığını kaydetti.

Şahidov, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin sadece Kıbrıslı Türkler’e değil bazı diğer ülke vatandaşlarına yönelik temel insan hakları ve uluslar arası anlaşmalara uymadığını da ifade ettiği konuşmasında bunu örnek vererek anlattı.