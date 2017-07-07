Sahne podyuma dönüşecek

40. Güzelyurt Portakal Festivali’nde bu gece hem Güliz Ayla konseri yaşanacak hem de aralarında Tuğçe Aral, Guzal Sattarova, Esra Engin ve Selin Özer’in bulunduğu mankenler defile sergileyecek

Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında bu gece gerçekleştirilecek olan etkinlik hem göze hem de kulağa hitap edecek. Türkiye’nin başarılı sanatçılarından Güliz Ayla’nın konser vereceği gecede bir de defile fırtınası esecek. Güzelyurt Gösteri Merkezinde yaşanacak olan Güliz Ayla ve “Renkli Yaz Defilesi” bölge sakinlerini üstüne çekecek.

H&V Ajans tarafından organize edilen defilede Türkiye’den gelecek olan manken&şarkıcı Tuğçe Aral’ın yanında Guzal Sattarova, Esra Engin, Selin Özer ve daha birçok manken boy gösterecek.

Yağmur Butik’in kıyafetleriyle podyuma çıkacak olan mankenler festivale görsel bir güzellik kazandıracak