Sahte imzayla dava açtılar

İki avukat, başka bir meslektaşlarının imzası ile müvekkillerinin imzasını sahteleyip yine başka bir müvekkillerine dava açıp tezgah kurdukları gerekçesi ile tutuklandı

Suna ERDEN-STARKIBRIS

Hukuk dünyasında yaşanan düzenbazlık olayı bu kadarı olmaz dedirtti. Kat karşılığı arsasını müteahhite veren Mustafa Cezar isimli şahıs, müteahhitin sözleşme yapmadan daireleri satıp parasını alıp yurt dışına kaçması ile mağdur oldu. Arsa sahibi olan ve aleyhine birçok dava açılan Mustafa Cezar, kendisine karşı açılan davalar için avukat Süleyman Kurtuluş’tan yardım istedi. İddiaya göre avukat Kurtuluş, Cezar’ı kurtarmak yerine sıkı bir tezgah kurarak dolandırdı. Avukat Ferhat Kurtarıcıoğlulları ile işbirliği yapan avukat Süleyman Kurtuluş iddialara göre tezgahı şöyle kurdu:

MÜVEKİLLERİNİ KANDIRDILAR, DOLANDIRDILAR

Zanlı Süleyman Kurtuluş, müvekkillerinden biri olan Eser Tuncer’in adını ve imzasını kullanarak Mustafa Cezar’dan davacı olmuş gibi gösterdi. Davacıyı Tuncer olarak gösteren zanlı Kurtuluş, davayı açan avukatı ise M.N olarak düzenledi. Tuncer ve M.N’in imzasını taklit ederek Mustafa Cezar’a dava açılmış gibi gösteren Kurtuluş, avukat arkadaşı Ferhat Kurtarıcıoğlulları’ndan da yardım aldı. Gün gelip Mustafa Cezar adına açılan 3 dava tarihi gelince Süleyman Kurtuluş, Cezar’ın, suç ortağı Ferhat Kurtarıcıoğulları ise Eser Tuncer’in avukatı olarak duruşmaya çıktı. Ferhat Kurtarıcıoğulları, duruşmada M.N adına davada hazır bulunduğunu, M.N’nin çocuğu hasta olduğu için mahkemeye gelmediği yalanını uydurdu. Avukatlar, Tuncer’in bazı davalarını geri çekeceğini, para istediğini söyleyerek Cezar’dan 25 bin TL aldı.

TEZGAH BOZULDU

Tezgah, avukatların duruşmalara katılamaması, Cezar’ın barolar birliğine şikayetçi olması ve Barolar Birliğinin de avukat M.N’den savunma istemesi ile ortaya çıktı. M.N’nin polise giderek adına açılan 3 dava olduğunu bildirmesi üzerine iki avukat gözaltına alınarak haklarında soruşturma başlatıldı. Yapılan soruşturmada evrak sahtelendiğini tespit eden polis, zanlıları dün tutuklama talebi ile Girne’de mahkemeye çıkardı.

AVUKATLAR SAHTE EVRAK DÜZENLEDİ, DAVA AÇTI, PARA ALDI

Olayla ilgili soruşturmayı yapan Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ali Arslan, zanlıların sahte evrak düzenleme, sahte evrakı tedavüle sürme, sahtekarlıkla kayıt temini ve sahtekarlıkla para temini suçlarından dolayı gözaltına alındığını söyledi. Polis Genel Müdürlüğü kanalı ile Girne Hukuk Dairesi Mukayyitliğinden gelen yazıda avukat M.N’nin, Girne Kaza Mahkemesi’nde kendisi adına dava açıldığına dair şikayetçi olduğunu ve şikayet üzerine soruşturma başlattıklarını kaydeden polis, kaza mahkemesine yansıyan 3 dosya üzerinde inceleme yaptıklarını söyledi.

DURUŞMAYA ÇIKTI, ÇOCUK HASTA DEDİ

Polis, dosya üzerinde yapılan incelemede zanlı Ferhat Kurtarıcıoğlulları’nın avukat M.N’nin çocuğunun hasta olduğunu, mahkemeye gelemeyeceğini söyleyerek duruşmaya çıktığını tespit ettiklerini belirtti.

Polis, yine dosyalarda yapılan incelemede avukat değişikliği yapıldığını, M.N yerine avukat M.D’nin geçirildiğini, bu davaya da yine zanlı Ferhat Kurtarıcıoğlulları’nın çıktığını tespit ettiklerini açıkladı. Polis, önceki gün gözaltına alınan zanlıların gönüllü ifade verdiklerini ancak konularla ilgili herhangi açıklayıcı bilgi vermediklerini kaydetti.

BEN ONU TANIMAM

Polis, mahkemeye yansıyan üç dosyadan birinde adı geçen Eser Tuncer’in önceki gün yurt dışından geldiğini ve ifadesine başvurulduğunu söyledi. Tuncer’in ifadesinde zanlı Süleyman Kurtuluş’un Messengerden kendisine mesaj attığını, “Polis senden bilgi isterse avukatının M.N olduğunu söyle” şeklinde ifade vermesini istediğini belirtti.

Tuncer’in ifadesinde avukatlık varakası imzalamadığını ve M.N’yi avukat olarak atamadığına dair bilgi verdiğini belirten polis, her iki zanlının cep telefonlarının emare olarak alındığını ve data incelemesine gönderildiğini söyledi. Polis, ancak yapılan ilk incelemede zanlı Süleyman Kurtuluş’un telefonunda Eser Tuncer’e gönderilmiş mesajı tespit ettiklerini dile getirdi.

DAVA ÜSTÜNE DAVA

Polis, yine avukat M.N adına Mustafa Cezar isimli şahsa dava açıldığını ancak açılan davaların geri çekildiğini söyledi. Polis, bu şekilde geriye çekilen 4 dava olduğunu ifade ederek, davalılara gönderilen celpnameler ile ilgili de açıklama yaptı. Polis, celpnamelerin adlarına dava açılan avukat M.N ile M.D’ye gösterildiğini ve her iki avukatın imzaların kendilerine ait olmadığına dair bilgi verdiklerini söyledi.

İmza örnekleri, el yazı örneklerinin incelemeye gönderildiğini belirten polis, yapılan ilk öncelemede imzaların avukatlar M.D ile M.N’ye ait olmadığını, çok farklı olduklarının görüldüğünü dile getirdi. Polis, açılan ve geri çekilen davalardan birinin hayatta olmayan Ayten Keskin adına açıldığını, Mustafa Cezar isimli şahsın kaynanası olan Keskin adına açılan davanın geri çekilmesi için avukatların 25 bin TL para aldığına dair tespit yaptıklarını açıkladı.

DAHA ÖNCE BİRLİĞE AKTARILDI

Olayın ilk olarak 28 Şubat 2016 tarihinde Lefkoşa ve Güzelyurt’taki barolar birliğine yansıdığını, mağdurların zanlılar tarafından tazmin edildiğini, bu nedenle adına dava açılan M.N isimli avukata olayın geç bildirildiğini söyledi. Polis, Barolar Birliği’nin M.N’den savunma istemesi üzerine M.N’nin polise başvurduğunu ve kendisine ait olmayan davaların dosyalandığını bildirdiğini açıkladı.

SORUŞTURMA SÜRECEK

Mesele ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini, bankalarda inceleme yapılacağını, zanlıların telefonlarının incelendiğini, ayrıca avukat M.N’nin hukuk mukayyitliği tarafından hazırlanan ve bilgisayar ortamında bakılan dava portalında söz konusu 3 davayı görmediğini ve bununla ilgili de inceleme yapacaklarını ifade ederek, zanlıların 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti. Zanlıların avukatlarının süreye itiraz etmesi ile mahkeme, zanlıların 2 gün süre ile tutuklu kalmalarına ve her gün doktor kontrolünden geçirilmelerine emir verdi.