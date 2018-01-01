Sahte Vize Düzenledi, Tutuklandı

Adına kayıtlı pasaportla Türkiye’ye giriş yapabilmek için sahte vize düzenleyen ve sahtelediği Pakistan pasaportunu Girne Turizm Limanı’nda görevli memura vererek tedavüle süren M.F.(E-30) tutuklandı. Olayın, 28 Aralık’ta meydana geldiği açıklandı.

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BAHÇELİ VE ÇATALKÖY’DE HIRSIZLIK…2 TUTUKLU VAR

Bahçeli’de dün sabah hırsızlık oldu, bir araç da kasti hasara uğratıldı.

Polisin verdiği bilgiye göre, Bahçeli'de Palm Bay View sitesinde Ali Sharafat'a ait evin kapısı anahtarla açıldı. Evden, şarjlı matkap, elektrikli bıçkı gibi küçük ev aletleri çalındı. Aynı sitede park halinde bulunan Maria Magdalena Soare’ye ait MNY 620 plakalı aracın lastiği matkapla delinerek kasti hasara uğratıldı.

Meselede zanlı olarak görülen M.G.(E-43) tutuklandı.

ÇATALKÖY’DE BİR EVDEN PASAPORT, ZİYNET EŞYASI, DİPLOMA VE PARA ÇALINDI

Öte yandan, Çatalöy’de 21 ile 24 Aralık tarihleri arasında meydana geldiği tahmin edilen hırsızlıkla ilgili bir kişi tutuklandı.

Anna Necheporuk’a ait evin penceresinden hasar yapılmaksızın içeriye girildi, dolapta muhafaza edilen dijital kasadan Anna Necheporuk, Kian Alexander Golightly, Garrin Stephen Golightly ve Tiffany Reeve Golightly’e ait 5 pasaport çalındı. Kasan ayrıca muhtelif ziynet eşyaları ve Anna Necheporuk'a ait Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Bölümü diplomasıyla bin 500 sterlin nakit para alındı.

Meselede zanlı olarak görülen İ.K.(E-37) tutuklandı.