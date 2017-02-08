Sahtekâr avukatlar serbest kaldı

Girne’de başka avukat adına sahte dava açarak bu avukat adında davalara girdikleri tespit edilen Avukat S. K. ve Avukat F. K. aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Aleyhlerinde “Sahte adli evrak düzenleme” suçu başta olmak üzere 4 suçtan soruşturma yürütülen zanlılar dün teminat talebi ile Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlıların davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak, 3’er bin TL’lik nakdi teminat yatırmalarına, KKTC vatandaşı 2’şer kefilin 150’şer bin TL’lik kefalet senedi ve zanlıların 300’er bin TL’lik şahsi kefalet imzalaması şartlarıyla serbest kalmalarına emir verdi.

Kaynak: Devrim Demir | Havadis | Haberin Tamamı İçin Tıklayın