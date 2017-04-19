Şaibe
19/04/2017
Ahmet Okan
Bu günden sonra,
TC’den bir Dışişleri Bakanı gelip karşınıza oturduğunda,
Gözlerine iyi bakın,
Şaibelidir…
…
Adalet Bakanı geldiğinde,
Ve size ondan bundan bir sürü lakırdı ettiğinde,
Kim inanacak?
Sözleri şaibeli olacak…
…
Diyelim en başları geldi.
“Tek adam.”
Kürsüye çıktı “Eeeyy…” diye başladı.
İnanır mı insan?
Şaibeli olacak…
…
Cami açılışına gelecekler,
Ya da ne bileyim bilmem ne vakfının açılışına,
Kurdeleyi keserken dikkat ediniz.
Camileri de, vakıfları da şaibeli olacak…
…
Bir yemek masasının etrafında toplandığınızda,
O siyasetçilerin, o bürokratların tekmilinin de şaibeli olduğunu düşüneceksiniz…
…
Atadıkları elçiler nasıl rahat edecek?
Bir ülkeye güven mektubu sunarken,
Elini sıkan yabancı cumhurbaşkanı onun şaibeli olduğunu düşünecek…
…
Muhataplarının karşısına geçip bir edayla,
“Çözüm isteriz” falan dediklerinde,
Emin olun,
Oturduğu mevki de,
Söylediği her şey de şaibeli olacak…
…
Masaya oturup sizinle protokol imzalayacaklar.
O protokollere vuracakları mühürler,
Şaibeli olacak…
…
Siz karşınızdakinin şaibe altında olduğunu bileceksiniz,
Karşınızdaki de sizin ona öyle baktığını bilecek.
İlişkiler bu şaibe altında sürecek…
…
YSK Başkanı buraya davet edilse,
Kıbrıslı yetkililerle seçim adaleti üzerine konuşsa,
Şaibe altındaki o YSK Başkanına kim şaibesiz bakacak?
…
Bir insan şaibe altında nasıl yaşar?
…
Bunlar iki ellerini Tanrı’ya açtıklarında,
Namaza durup dua falan okuduklarında,
Öyle bir Tanrı var mı bunlara inanacak?
…
Kelli felli olduklarına bakmayınız,
Badem bıyıkları da,
Ampul amblemleri de,
Kravatları da,
Beyaz yakaları da, ceketleri de,
Şaibelidir, şaibeli olacak…
…
Makam arabalarına binerken,
Seyahat ederken,
Yabancı ülke temsilcileri ile muhatap olurken,
Şaibe altında olacaklar…
…
Bir insan şaibe altında iken hayatını huzur içinde nasıl sürdürebilir?
O şaibeden kurtulmak için didinmez mi?
Bunlar didinmez kardeşim,
Bunlar başka kumaş…
…
Felsefeleri açıktır.
Onu da milletin gözünün içine baka baka söylüyorlar:
“Atı alan Üsküdar’ı geçer…”
…
“Tek adam” Ne demişti bir keresinde anayasa kararı ile ilgili olarak?
“Ben o kararı tanımıyorum, saygı da duymuyorum.”
Böyle olacak.
Bırakın dünyayı,
Kendi milleti bile kendisini tanımayacak, saygı da duymayacak…