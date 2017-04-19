HABER KIBRIS

Şaibe

19/04/2017


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Ahmet Okan

Bu günden sonra,

TC’den bir Dışişleri Bakanı gelip karşınıza oturduğunda,

Gözlerine iyi bakın,

Şaibelidir…

Adalet Bakanı geldiğinde,

Ve size ondan bundan bir sürü lakırdı ettiğinde,

Kim inanacak?

Sözleri şaibeli olacak…

Diyelim en başları geldi.

“Tek adam.”

Kürsüye çıktı “Eeeyy…” diye başladı.

İnanır mı insan?

Şaibeli olacak…

Cami açılışına gelecekler,

Ya da ne bileyim bilmem ne vakfının açılışına,

Kurdeleyi keserken dikkat ediniz.

Camileri de, vakıfları da şaibeli olacak…

Bir yemek masasının etrafında toplandığınızda,

O siyasetçilerin, o bürokratların tekmilinin de şaibeli olduğunu düşüneceksiniz…

Atadıkları elçiler nasıl rahat edecek?

Bir ülkeye güven mektubu sunarken,

Elini sıkan yabancı cumhurbaşkanı onun şaibeli olduğunu düşünecek…

Muhataplarının karşısına geçip bir edayla,

“Çözüm isteriz” falan dediklerinde,

Emin olun,

Oturduğu mevki de,

Söylediği her şey de şaibeli olacak…

Masaya oturup sizinle protokol imzalayacaklar.

O protokollere vuracakları mühürler,

Şaibeli olacak…

Siz karşınızdakinin şaibe altında olduğunu bileceksiniz,

Karşınızdaki de sizin ona öyle baktığını bilecek.

İlişkiler bu şaibe altında sürecek…

YSK Başkanı buraya davet edilse,

Kıbrıslı yetkililerle seçim adaleti üzerine konuşsa,

Şaibe altındaki o YSK Başkanına kim şaibesiz bakacak?

Bir insan şaibe altında nasıl yaşar?

Bunlar iki ellerini Tanrı’ya açtıklarında,

Namaza durup dua falan okuduklarında,

Öyle bir Tanrı var mı bunlara inanacak?

Kelli felli olduklarına bakmayınız,

Badem bıyıkları da,

Ampul amblemleri de,

Kravatları da,

Beyaz yakaları da, ceketleri de,

Şaibelidir, şaibeli olacak…

Makam arabalarına binerken,

Seyahat ederken,

Yabancı ülke temsilcileri ile muhatap olurken,

Şaibe altında olacaklar…

Bir insan şaibe altında iken hayatını huzur içinde nasıl sürdürebilir?

O şaibeden kurtulmak için didinmez mi?

Bunlar didinmez kardeşim,

Bunlar başka kumaş…

Felsefeleri açıktır.

Onu da milletin gözünün içine baka baka söylüyorlar:

“Atı alan Üsküdar’ı geçer…”

“Tek adam” Ne demişti bir keresinde anayasa kararı ile ilgili olarak?

“Ben o kararı tanımıyorum, saygı da duymuyorum.”

Böyle olacak.

Bırakın dünyayı,

Kendi milleti bile kendisini tanımayacak, saygı da duymayacak…



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