Bu günden sonra,

TC’den bir Dışişleri Bakanı gelip karşınıza oturduğunda,

Gözlerine iyi bakın,

Şaibelidir…

…

Adalet Bakanı geldiğinde,

Ve size ondan bundan bir sürü lakırdı ettiğinde,

Kim inanacak?

Sözleri şaibeli olacak…

…

Diyelim en başları geldi.

“Tek adam.”

Kürsüye çıktı “Eeeyy…” diye başladı.

İnanır mı insan?

Şaibeli olacak…

…

Cami açılışına gelecekler,

Ya da ne bileyim bilmem ne vakfının açılışına,

Kurdeleyi keserken dikkat ediniz.

Camileri de, vakıfları da şaibeli olacak…

…

Bir yemek masasının etrafında toplandığınızda,

O siyasetçilerin, o bürokratların tekmilinin de şaibeli olduğunu düşüneceksiniz…

…

Atadıkları elçiler nasıl rahat edecek?

Bir ülkeye güven mektubu sunarken,

Elini sıkan yabancı cumhurbaşkanı onun şaibeli olduğunu düşünecek…

…

Muhataplarının karşısına geçip bir edayla,

“Çözüm isteriz” falan dediklerinde,

Emin olun,

Oturduğu mevki de,

Söylediği her şey de şaibeli olacak…

…

Masaya oturup sizinle protokol imzalayacaklar.

O protokollere vuracakları mühürler,

Şaibeli olacak…

…

Siz karşınızdakinin şaibe altında olduğunu bileceksiniz,

Karşınızdaki de sizin ona öyle baktığını bilecek.

İlişkiler bu şaibe altında sürecek…

…

YSK Başkanı buraya davet edilse,

Kıbrıslı yetkililerle seçim adaleti üzerine konuşsa,

Şaibe altındaki o YSK Başkanına kim şaibesiz bakacak?

…

Bir insan şaibe altında nasıl yaşar?

…

Bunlar iki ellerini Tanrı’ya açtıklarında,

Namaza durup dua falan okuduklarında,

Öyle bir Tanrı var mı bunlara inanacak?

…

Kelli felli olduklarına bakmayınız,

Badem bıyıkları da,

Ampul amblemleri de,

Kravatları da,

Beyaz yakaları da, ceketleri de,

Şaibelidir, şaibeli olacak…

…

Makam arabalarına binerken,

Seyahat ederken,

Yabancı ülke temsilcileri ile muhatap olurken,

Şaibe altında olacaklar…

…

Bir insan şaibe altında iken hayatını huzur içinde nasıl sürdürebilir?

O şaibeden kurtulmak için didinmez mi?

Bunlar didinmez kardeşim,

Bunlar başka kumaş…

…

Felsefeleri açıktır.

Onu da milletin gözünün içine baka baka söylüyorlar:

“Atı alan Üsküdar’ı geçer…”

…

“Tek adam” Ne demişti bir keresinde anayasa kararı ile ilgili olarak?

“Ben o kararı tanımıyorum, saygı da duymuyorum.”

Böyle olacak.

Bırakın dünyayı,

Kendi milleti bile kendisini tanımayacak, saygı da duymayacak…