Saldırgan izleme listesindeymiş

Fransa’nın başkenti Paris’te önceki akşam bir polisi öldürdükten sonra vurularak öldürülen saldırganın kimliği belli oldu. Fransız vatandaşı Karim Cheurfi adlı fail, daha önce 2 polisi vurarak yaralamaktan 15 yıl hapis yatmış. Komşuları, Cheurfi’nin dindar olmadığını, içki içtiğini ve evden çıkmayıp bütün gün cihat videoları izlediğini anlattı.

PARİS’te Champs Elysees Caddesi’nde önceki akşam bir polisin öldüğü iki polisin ağır yaralandığı ve bir turistin dizinden yaralandığı silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin kimliği saptandı. Paris Cumhuriyet Savcısı François Molins, şahsın ismini açıklamamakla beraber saldırganın polis tarafından tanındığını ve terörle mücadele soruşturması geçirdiğini aktardı. Basın ise bu kişinin 39 yaşındaki Karim Cheurfi olduğunu yazdı. Annesinin Cezayirli olduğu aktarılan Fransız vatandaşı Cheurfi, 2001 yılında iki polisi ve bir sivili vurarak yaralamaktan 20 yıl hapis cezası almış ve bunun 15 yılını yattıktan sonra geçen yıl serbest bırakılmıştı.

GÖZALTINDAYMIŞ

Fransız yetkililerin Cheurfi’yi hapisteyken radikalleştiği gerekçesiyle terör izleme listesine aldığı bilgisi de medyada yer aldı. Basın, ayrıca, Cheurfi’nin bu yıl 23 Şubat’ta polisleri öldürmek için silah satın almaya çalıştığı şüphesi üzerine gözaltına alındığını, delil yetersizliği nedeniyle 6 Mart’ta serbest bırakıldığını da yazdı. Saldırganın Paris’in Chelles banliyösündeki evini basan polis, Karim Cheurfi’nin ailesinden 3 kişiyi gözaltına aldı.

Cheurfi’yi tanıyan Hakim adlı bir komşusu, saldırganın namaz kılmadığını, alkol aldığını, arkadaşları olmadığını ve eve kapanıp bütün gün cihat videoları izlediğini anlattı. Hakim, “20 yaşındayken polisten nefret ederdi. Onların hayatını mahvettiğini söylerdi. Sokakta onlara küfrederdi” dedi.

TÜRK KÜLTÜR MÜŞAVİRLİĞİ’Nİ KORUYORLARDI

Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Paris’te saldırıya uğrayan polislerin Türkiye’nin Kültür ve Tanıtma Müşavirliği’ni korumakla görevli olduğunu ve saldırının müşavirliğin önünde gerçekleştiğini açıkladı. Musa, saldırı sırasında ofiste bulunan Türkiye’nin Kültür ve Tanıtma Müşaviri Serra Aytun’un kendisini araması ile olaydan haberdar olduğunu anlattı. Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçtiklerini belirten Musa, ilgili polis birimlerinin Aytun’un diğer bina sakinleri ile birlikte ivedilikle tahliyesini sağladığını kaydetti.