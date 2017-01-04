Saldırganın kimliği belirlendi

İstanbul Ortaköy'de bulunan gece kulübü Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının failini bulmak için operasyonlar devam ederken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, saldırganın kimliğinin belli olduğunu açıkladı.



Anadolu Ajansı (AA) editör masasına konuk olan Çavuşoğlu, "İstanbul'daki terör saldırısını düzenleyen kişinin kimliği belirlendi. Yakalanmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Kaldığı eve de gidildi, bakıldı. Ayrıca bağlantıları ne, kimler yardım etmiş... Bu konularla ilgili titiz bir şekilde çalışmalar sürüyor" dedi.



Ancak Dışişleri Bakanı, saldırganın kimliğiyle ilgili daha fazla ayrıntıya girmedi.



Reina gece kulübüne yeni yılın ilk saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda 39 kişi yaşamını yitirmiş, 69 kişi de yaralanmıştı.



IŞİD, yaptığı bir açıklamayla saldırıyı üstlenmişti.



Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik de Reina olayıyla ilgili en çok Fransa'daki Bataclan konser salonu ve Charlie Hebdo dergisine yönelik saldırılar gibi "profesyonel görüntülerle" karşı karşıya olunmasının dikkat çektiğini söyledi.



CNN Türk televizyonunda katıldığı programda soruları yanıtlayan Çelik, saldırganın "Ortadoğu'daki bazı bölgelerde eğitim aldığının çok belli olduğunu" da sözlerine ekledi ve "Profesyonel bir şekilde giriyor, katliamı gerçekleştiriyor, mutfakta bir süre bekliyor ve sonra ayrılıyor" diye konuştu.







Saldırganın görüntüleri basına dağıtılmıştı.



İzmir'de operasyon, gözaltılar var



Haber ajansları, Reina saldırısıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İzmir'de operasyon düzenlendiğini ve gözaltına alınan bazı kişiler olduğunu bildiriyor.



AA, Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ve İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, özel harekat polislerinin desteğiyle dört adrese operasyon düzenlendiğini belirtti.



IZMIR OPERASYONImage copyrightDHA



AA'nın haberine göre, şu ana kadar IŞİD üyesi olduğu öne sürülen 20 kişi gözaltına alındı ve zanlılar emniyete götürüldü.



AA haberinde, Gözaltına alınanların Dağıstan, Doğu Türkistan ve Suriye kökenli oldukları ifade edildi.



Doğan Haber Ajansı (DHA) ve İhlas Haber Ajansı (İHA) da, gözaltına alınan kişi sayısının 27 olduğunu öne sürdü.

BBC Türkçe 39 kişinin IŞİD saldırısında hayatını kaybettiği Reina'ya girdi.



İHA, gözaltına alınan kişilerin saldırganın Konya'da temas kurduğu ancak saldırının ardından bu kentten kaçan üç aile olduğunu ifade etti.



DHA ise ailelerin Kırgız ve Uygur Türkü olduklarını belirtti.



SALDIRGAN EN YENIImage copyrightDHA



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Fail, 15 Aralık'ta Konya'daki otobüs terminalinde görülüyor.



Son operasyonlarda 16 kişi gözaltına alınmıştı



Saldırının faili, silahını olay yerinde bırakarak kaçmıştı ve başlatılan soruşturma kapsamında parmak izleri ile eşkali belirlenmişti. Ayrıca polis saldırgana ait olduğunu söylediği bazı güvenlik kamerası ve MOBESE görüntülerini basına dağıttı.



DHA, dün akşam saatlerinde failin yeni görüntülerini yayınladı.



DHA, 15 Aralık günü otobüsle Konya'dan İstanbul'a gittiğini bildirdi ve otobüs terminalinin güvenlik kamerasına ait olduğunu söylediği yeni görüntüler yayınladı. Haberde ayrıca, failin yalnız seyahat ettiği vurgulandı.



Saldırının ardından kaçan faili arama çalışmaları ve olayla ise devam ediyor. Son birkaç gün içerisinde İstanbul ve Konya'da düzenlenen operasyonlarda ikisi yabancı uyruklu 14 kişi gözaltına alınmıştı.



Haber ajansları, bu kişilerin işlemlerinin halen sürdüğünü belirtiyor.



