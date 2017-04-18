Salih Bademci: Adrenalin bağımlısıyım

İstanbullu Gelin dizisinin Fikret’i Salih Bademci, Tesir adlı tiyatro oyunundaki performansıyla dikkat çekiyor. Oyuncu, “Sanırım işkolik olmak üzereyim. Yaptığım iş sebebiyle adrenalin bağımlısıyım” dedi

‘Kiralık aşk’ın Sinan’ı Salih Bademci, İstanbullu Gelin dizisinde Fikret rolüyle karşımıza çıktı. 32 yaşındaki oyuncu projelerini ve yeni dizisini anlattı.

İstanbullu Gelin'de sizi çeken ne oldu?



Beni çeken, öncelikli olarak yönetmenlerdi. Yani Zeynep Günay Tan ve Deniz Koloş... Neredeyse yedi sene önce ‘Öyle Bir Geçer Zaman ki’ dizisinde beraber çalışmıştık. Onlardan o kadar çok şey öğrendim ki, tekrar çalışmak, birincil motivasyonumdu. Ama şunu da belirtmeliyim, oyuncu kadrosu bakımından çok şanslıyız. Birbirleriyle uyumlu ve çalışmaktan zevk alan bir ekibimiz var.

- Bir yandan da tiyatro oyununuz devam ediyor. Yeterince dinlenebiliyor musunuz?



Net olarak cevaplayayım, hayır. Sanırım işkolik olmak üzereyim. Yaptığım iş sebebiyle de adrenalin bağımlısıyım (gülüyor). Tiyatroya hiç ara verememe sebebim bu diye düşünmeye başladım. Allah’tan işimi çok seviyorum. Beni besleyen şey, tempo ve çalışmak.

- Fikret, abisinin karşısında ezilen bir tip. Bu karakterde sizi cezbeden ne oldu?



Abisinin hegamonyasında kalmış biri. Bence dizinin en çatışmalı karakteri. Bir karakter, hayatta yaşadığımız güdülere ne derece haizse, beni o derece cezbeder. Fikret’te de böyle oldu. Ayrıca hikaye geliştikçe, onun da nasıl değiştiğini göreceğiz. Derinliği olan bir karakter, oynamaktan keyif alıyorum. Düz bir çizgide gitmiyor, inişler çıkışlar, gelgitler var ruhunda. Neyi neden yaptığını gördükçe, onu daha iyi anlıyorsun.

Bu arada imajınızı değiştirdiniz. Bıyıklı halinize alışabildiniz mi?



Daha önce de kullanmıştım bu imajın benzerini. Alışmakla ilgili bir problemim yok, sonuçta oyuncusunuz ve rolünüz neyi gerektiriyorsa onu yapmanız lazım. Ama ne yalan söyleyeyim, en sevdiğim halim de değil. Fakat eşim dahil çevremde birçok insan çok fazla beğendi.

İstanbullu Gelin, ‘Kiralık Aşk’ gibi aynı gün ve saatte, aynı kanalda ekrana geliyor. Tepkiler nasıl?



Hiç olumsuz tepki almadık. ‘Kiralık Aşk’ izleyicileri harikaydı. Hala cuma günleri bizi internetten izleyip, sosyal medyadan destek veriyorlar. Hepsine sonsuz teşekkür ediyorum.

Evlilik nasıl gidiyor?



Çok iyi ama keşke daha fazla boş vaktimiz olsa... Uzun çalışma saatlerinden dolayı bazen aynı evde yaşadığım eşimi özlüyorum.



Baba olmayı düşünüyor musunuz?



Evet, zamanı gelince neden olmasın?



Evlendikten sonra hayatınızda neler değişti?



Hiçbir şey. Beş yıl sevgiliydik, iki yıldır evliyiz. Öncesinde dört yıllık arkadaşlık var. Toplam 11 sene... Bir şeyleri değiştirmemesi gereken, uzun bir süre