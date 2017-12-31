Salih Yılgörür: Yatırımlar şeffaf yapılmalı

Salih Yılgörür, Mağusa’da doğup büyümüş ve üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulmak ve kariyer yapmak adına yaşamını İstanbul’da sürdürmeye karar vermiş. Şimdilerde İstanbul’da Tabanlıoğlu Mimarlık Şİrketi’nde Partner olarak çalışıyor. Yurt dışında da birçok ülkede inşaatlar yapıyorlar. İstanbul’da da şu anda Taksim Meydanı’nda AKM’nin yapımında görev almış durumda. Ülkeye barış gelmesi adına umutlarını dile getiren Yılgörür’ün ekonomiyle ilgili de görüşleri var. İşte detaylar…

Mağusa’dan İstanbul’a

SORU: Kamuoyunun size daha yakından tanıması için bize kendinizi anlatır mısınız?

YILGÖRÜR: 1971 Mağusa doğumluyum. Lise öğrenimimi Namık Kemal Lisesi’nde tamamladıktan sonra DAÜ’nün ilk mimarlık fakültesi mezunlarındanım. 1998 yılından bu yana istanbul’da yaşamaktayım. İstanbul’da TABANLIOĞLU Mimarlık Şirketi’nde Partner olarak çalışıyorum. Evliyim ve Kazım Bora adında 6 yaşında bir oğlum var. İstabul’da yurt dışı seyehatlerim olmadığı zaman Kazım Bora ile zaman geçirmeyi çok seviyorum. Ailem ile birlikte farklı kültürleri tanımak için seyehat etmeyi, doğada yürüyüş ve spor yapmayı severim.

Kariyer ve işsizlik yurt dışına itti

SORU: Kaç yıldır yurt dışında yaşıyorsunuz ve İstanbul’da yaşamaya iten neden nedir?

YILGÖRÜR: 20 yıldır İstanbul’da yaşıyorum. Ülkenin o dönemki ekonomik şartları ve mesleğim gereği daha iyi mimari projelerde bulunma ve büyük kapsamlı projelerde çalışma isteği beni yurt dışına göçe zorladı. Mesleki tatmin dışında ülkemizin şu anda da içinde bulunduğu sorunlardan biri olan işsizlik, bu kararı vermemde etkin olmuştur.

Tabanlıoğlu Mimarlık Şirketi

SORU: İstanbul’da yaptığınız iş konusunda bize biraz bilgi verebilir misiniz?

YILGÖRÜR: İstanbul’da ,hem Türkiye, hem de uluslararası platforumda projeler yapan TABANLIOĞLU Mimarlık Şirketi’nde Partner olarak çalışmaktayım. Ofisimiz yaklaşık olarak 200 kişiden oluşmakta. Ben ofis içerisinde yaklaşık olarak 62 kişilik bir ekiple, dünyanın değişik yerlerinde projeler hayata geçirmekteyim. Bu ülkeler arasında ,Senegal, Kazakistan, Dubai, Doha, Libya, Ekvator Ginesi, Rwanda,Hırvatistan gibi ülkeler var.

Taksim Meydanı’ndaki AKM’nin projesindeyim

Bu projeler, futbol arenasından, tren istasyonuna , kültür merkezinden, müzelere ve konutlara kadar çeşitlilik gösteriyor. Türkiye’nin de birçok şehrinde projeler yapmaktayım fakat, şu anda ekibimizle birlikte en heyecan aldığım proje Taksim Meydanı’nda bulunan “ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ” (AKM) binasının yeni projesidir. Tüm heyecanımızla bu projenin hayata geçmesi için çalışıyoruz.

En büyük hayalim Mağusa surlariçi için bir yarışma projesinin açılması

SORU: Bir mimar gözü ile baktığınız zaman ülkemizdeki yapılaşmayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

YILGÖRÜR: Bir mimar gözü ile baktığım zaman ülkemizin yapılaşmasının iyi gitmediğini, kontrolsüz bir yapılaşma olduğunu düşünüyorum. Özellikle gelişmekte olan bölgelerin master planlarının yapılması, tarihi bölgelerin ise bu işte uzaman kişiler tarafından master planının yapılmasını ve kontrollü bir şekilde geliştirlmesi ve dönüştürülmesini arzu ederim. Ülkemizin bazı projelere uluslararası yarışmalar açması gerektiğini düşünüyorum. Mesela, Güney Kıbrıs’ta mimarlık platformunda çok önemli olan birkaç mimarın eserlerini görebilirsiniz. Benim en büyük hayalim Mağusa surlariçi için bir yarışma projesinin açılması ve iyi projelerin, fikirlerin, bu değerli bölge için hayat bulmasıdır.

Kıbrıs benim için bir tatil yeri değil, güvenli bir yaşam alanı olsun

SORU: İstanbul’da yaşayan Kıbrıslılar olarak KKTC’ye baktığınız zaman nasıl bir tablo görüyorsunuz?

YILGÖRÜR: Her Kıbrıslı’nın olduğu gibi, benim de Kıbrıs’ta yaşama hayalim var. Fakat, burdan bakıldığı zaman ülkemizin stabil bir platforumda durmadığını düşünüyorum. Ülkede bir karmaşanın hakim olduğunu ve herşeyin kontrolsüz ilerlediğini düşünüyorum. En büyük heyecanım 07 Ocak’ta yapılacak olan seçimlerde ülkenin bu karmaşık ve özellikle de karamsar halinden kurtaracak ve en önemlisi, Kıbrıs sorununun en doğru şekilde çözülmesine katkı koyacak bir oluşum gerçekleşmesidir. Ben, Mağusa’nın ve Kıbrıs’ın benim için bir tatil kasabası olmasını değil, hatıralarımı ve geçmişimi, ailemle paylaşacağım güvenli bir yaşam alanı olmasını istiyorum.

Kamu yapıları özelleşse de, yarışma projeleri ile hayata geçmeli

SORU: KKTC’ye yatırım yapma konusundaki görüşünüz nedir yurt dışındaki iş insanları olarak?

YILGÖRÜR: Kıbrıs’a yatırım yapılabilmesi için önce, Türkiye’nin önde gelen büyük holdingleri bunu yapmak için bir adım atmalılar ve biz de içinde bulunduğumuz bürokrasiyi biraz daha işler hale getirmeliyiz. Yatırımların da çok şeffaf bir şekilde yapılmasını sağlamalıyız. Mesela havalimanları vs gibi kamu yapıları özelleşse de, yarışma projeleri ile hayata geçmeli bu. Benim kendi meslek alanım içinde gördüğüm bir sorun.

Değerlendirecek bir hükümet yok

SORU: KKTC hükümetinden beklentileriniz nelerdir adaya yatırım yapılması için?

YILGÖRÜR: Bu soruya bir cevap vermek istemiyorum çünkü, şu anda değerlendirecek bir hükümet göremiyorum. Seçim sonrası görüşlerimizi tekrar tartışabiliriz.

Ülkeye dönmeyi çok isterim

SORU: İlerleyen dönemlerde adaya kesin dönüş yapmayı düşünüyor musunuz?

YILGÖRÜR: İleride ülkeye dönmeyi çok isterim tabii ki, Ailemin, çocuğumun daha sakin bir ortamda yaşamasını çok isterim. Ama, kendi içine kapalı bir ülkede değil, tüm dünyayla entegre olmuş güvenli, barış içinde yaşayan bir Kıbrıs’ta. Yani, Kıbrıs’ta barışın, birçok insanımızı özledikleri vatanlarına kavuşturacağını düşünüyorum.

Kıbrıs’ta barış, birçok insanımızı özlediği vatanına kavuşturacaktır

SORU: Ülke ekonomisini nasıl değerlendiriyorsunuz?

YILGÖRÜR: Ülkemizin potonsiyelini iyi kullanarak çok daha iyi bir yaşam elde edebiliriz. Önemli olan bu potansiyeleri hayata geçirecek doğru adımları atabilecek kararları verecek insanlara ülkeyi emanet etmek. Kıbrıs her zaman daha ileriye gitmeyi hak etmiştir. Yurt dışında çok değerli insanlar var. Ülkenin ilerlemesi için bu değerleri kazanmalı ve ülkemiz için kullanmalıyız. Ben her zaman ileriye ümitle bakan bir insanım. Nazım Hikmet Usta’nın güzel sözleri ile bitirmek isterim.

Güzel günler göreceğiz çocuklar, güneşli günler.