Salon tamirhane yolcu sokakta

Türkiye’deki Havaş modeli örnek alınarak KKTC’de tüm kentlerde 2010 yılında KIBHAS Projesi hayata geçirildi.

Duygu ALAN/Havadis

Proje kapsamında, TC Büyükelçiliği finansmanlığında otobüsler alındı, her şehre bagaj emanet, tuvalet, büfe, resepsiyon ve uzun süreli bekleyecek yolcular için dinlenme salonlarının olduğu istasyonlar (binalar)inşa edildi.

Girne’de de belediyenin katkıları ile bu donanımlı bina terminal binasının hemen kuzey kısmına, ana terminal binasının hemen yanına inşa edildi ve ilgili şirkete devredildi.

Bir süre KIBHAS’ın hizmet verdiği bina uzun bir süredir araba tamir garajı olarak hizmet veriyor.

Yolcu için dizayn edilen ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından ciddi bir kaynak aktarılarak inşa edilen binada araba tamiri yapılıyor, havaalanına gidecek olan yolcular ise Vakıflar Bankası önünde, yol kenarında valizleriyle otobüs bekliyor.

Güngördü: Gereken yapılmazsa yargıya gideceğiz

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü, söz konusu binanın belediyeye ait arazi üzerine KIBHAS’ın hizmet binası olarak inşa edildiğini, dolayısıyla kiracı konumunda KIBHAS’ın olduğunu kaydetti.

Ancak binan bir süredir araba tamir garajı olarak hizmet verdiğini belirten Güngördü, konu ile ilgili KIBHAS yetkililerine yazı yazdıklarını, belediyenin avukatları tarafından salonun amacına uygun kullanılmadığı noktasında ihbar yazısı gönderdiklerini söyledi.

KIBHAS yetkilileri ile ilgili bu hususta bir de toplantı gerçekleştirdiklerini dile getiren Güngördü, “Yasal kiracı KIBHAS’tır. Bina yeniden yolcu salonu olarak kullanılmazsa tarafımızdan gereken yasal işlem başlatılacak” dedi.