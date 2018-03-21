Şam'da çarşıya roketli saldırı: 35 ölü

Roket saldırısı Şam'a bağlı Ceremana kasabasındaki bir çarşıyı hedef alırken, Suriye Devlet Televizyonu, saldırının Doğu Guta'daki silahlı İslamcı gruplardan Feylak el Rahman'ın kontrolündeki bölgeden gerçekleştirildiğini belirtti.

Reuters ise bunun başkentte muhalifler tarafından düzenlenen en kanlı saldırılardan biri olduğunu ifade etti.

Devlet Televizyonu'nun saldırıdan sorumlu tuttuğu Feylak el-Rahman Doğu Guta'da İslam Ordusu'ndan (Ceyş ül İslam) sonra en büyük ikinci silahlı grup.

Doğu Guta'nın batısındaki Kefr Batna, Eyn Tarma, Arbin, Hamuriye ve Madira gibi semtlerde güçlü. Doğu Guta'ya batıdan açılan kapı olan stratejik Cobar'da da etkili bir grup