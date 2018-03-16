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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

16/03/2018

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
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Şapiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları 3-4 Nisan ile 10-11 Nisan tarihlerinde oynanacak.  İşte İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen çeyrek final eşleşmeleri...

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar:

Barcelona - Roma
Sevilla - Bayern Münih
Juventus - Real Madrid 
Liverpool - Manchester City

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TAGS: Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Lig
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