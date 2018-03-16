Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
16/03/2018
Şapiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları 3-4 Nisan ile 10-11 Nisan tarihlerinde oynanacak. İşte İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen çeyrek final eşleşmeleri...
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar:
Barcelona - Roma
Sevilla - Bayern Münih
Juventus - Real Madrid
Liverpool - Manchester City