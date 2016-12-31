Şampiyonluğa kanatlandı: 2-0

KARTAL AÇIK ARA LİDER TAMAMLADI: Lider Yenicami konuk ettiği Baf Ülkü Yurdu’nu John (2) ve Tansel’in golleriyle 3-0 mağlup ederek ligin ilk devresini en yakın takipçisinin 9 puan önünde 38 puanla zirvede tamamladı

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Hakan Muhtaroğlu (**), Ali Karahasan (**), Emine Yarkın (**)

Yenicami: Yusuf (**), Hüseyin (**) (Dk.83 Rifat (*)), Mehmet Göktaş (**), Erbay (**), Çağdaş (***), Ömer (**), Adil (**), Ünal (**) (Dk.46 Halil (**)), Mehmet Altın (**) (Dk.75 Emin (*)), Tansel (**), John Ebuka (***)

Baf Ülkü Yurdu: Erdoğan (*), Ahmet (*) (Dk.46 Ali (*)), İltaç (*) (Dk.56 Berk (*)), Tahsin (*), Hürcan (*), Hüseyin (*), Arif (*), Hamis (*) (Dk.42 Bünyamin (*)), Lawal (*), Fikri (*), Joseph (*)

Goller: Dk.8, Dk.74 John, Dk.28 Tansel (Yenicami)

K-Pet Süper Lig’in 15. haftasında lider Yenicami konuk ettiği Baf Ülkü Yurdu’nu 3-0 mağlup ederek ligin ilk devresini en yakın takipçisinin 9 puan önünde 38 puanla zirvede tamamladı.

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmada Siyah Beyazlılara galibiyeti getiren golleri John (2) ve Tansel kaydetti.

Önemli dakikalar

dakikada John ceza alanına girdi ve düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı.

dakikada John’un pasında bu kez topu filelere yollayan isim Tansel oldu ve skor 2-0’a geldi.

dakikada John’un sert şutunda top üst direkten döndü.

İlk yarı 2-0 Yenicami üstünlüğünde tamamlandı.

dakikada kaleciyi de geçen John çaprazdan vurdu ancak top direkten döndü.

dakikada ani gelişen atakta John kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda yerden plase bir vuruşla topu ağlara göndererek farkı 3’e çıkardı.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı Yenicami mücadeleden 3-0 galip ayrılan taraf oldu