Şampuana şeker ekleyin ve olacakları görün!



Vücudumuza verdiği zararlarla sık sık gündemde olan şekerin inanılmaz bir faydası ortaya çıktı...



Bir dermatolog olan Dr. Francesca Fusco şeker konusunda dikkat çekici bir açıklama yaptı. Şampuana şeker eklediğiniz takdirde çok daha temiz ve sağlıklı saçlara kavuşacağınızı iddia eden Fusco’nun açıklamasını birçok kişi şaşkınlıkla karşıladı.

SADECE BİR KAŞIK ŞEKER YETERLİ

Maria Claire dergisine konuşan dermatolog, sadece bir kaşık şeker eklediğiniz şampuan hem saç derisindeki yapışkan maddeyi temizliyor hem de ölü deri hücrelerini ortadan kaldırıyor. Dr. Fusco şampuan ve şeker karışımının sağladığı faydayla, saç bakım ürünlerinin deriye daha rahat ulaşacağını ve daha etkili olacağını da belirtti.

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