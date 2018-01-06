Samsun’daki din görevlilerine icra şoku

Samsun Diyanet Sen 1. Şube Başkanı Nevzat Oy, köylerdeki cami lojmanlarında kalan din görevlilerinden istenen ücret hakkında, “ Milli emlak bu lojmanlarda kalan din görevlilerinden 2014’ten bu güne kadarki kira bedelini istiyor. Madem para ödeyecektik neden önceden söylenmedi. Bir de para yatırılmadığı zaman icra yolu ile alınacak” diye konuştu.

Samsun haber - Samsun Diyanet Sen 1. Şube Başkanı Nevzat Oy, köylerdeki cami lojmanlarında kalan din görevlilerinden istenen ücrete tepki gösterdi.

Bütün şehir yasası sonrası tüm köylerin mahalle olduğunu ve bu mahallelerin Büyükşehir’e bağlandığını belirten Oy, “Burada köydeki köy meraları paylaşıldı. Vakıflar, Büyükşehir, alt belediyeler, köy tüzel kişilikleri aldı ve bir kısmı da milli emlağa devredildi. Şimdi bizim belediyelerle, köy tüzel kişiliğinde ve vakıflarla olan lojmanlarda sıkıntımız yok. Ama milli emlak bu lojmanlarda kalan din görevlilerinden 2014’ten bu güne kadarki kira bedelini istiyor. Ecrimisil vereceksiniz diyor. Madem para ödeyecektik neden önceden söylenmedi. Bir de para yatırılmadığı zaman icra yolu ile alınacak. Bundan sonra da kira ödeyeceksiniz diyor” dedi.

“Devletin burada bir kuruşu yok”

Sorunun çözümü için uğraştıklarını belirten Oy, şöyle devam etti:

“Ben de diyorum ki devletin burada bir kuruşu yok. Parayı köylü vermiş. Harcı köylü karmış. Bütün imkanları köylü yaratmış. Din görevlisi hocam benim yanımda olsun istediği zaman ulaşabileyim diye lojman yapmış. Milli emlakta olan köy camilerinin hepsinde bu sıkıntı var. Bu sıkıntıları gidermek istiyoruz. Bu konuyla ilgili vekilimizde dosya verdim. Sıkıntılarımızı taşıyabileceğimiz Valimiz var. Bu konuyu önceki Vali ile görüştük. Halledeceğini söyledi ama ömrü yetmedi gitti. Gelen Vali ile bir kontak kurup ulaşamıyoruz. Bize siyasilerin, halkın ve bürokrasilerin yardımcı olmalarını arzu ediyoruz. Atakum ve Tekkeköy'de ecri misiller devam ediyor. Diğer 15 ilçeye e yazılar gönderiliyor. Önlem ve tedbir alınmasını istiyoruz.”

Kaynak: https://www.samsunhaber.com