Samsung Galaxy A5 (2017) sızdı

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un heyecanla beklenen A serisi telefonlarından Galaxy A5'in (2017) görüntüleri sızdı.

2016'da sıklıkla bataryası patlayan Note 7 modeli ile gündeme gelen Samsung'un Galaxy A5'i dört farklı renk seçeneğiyle piyasaya süreceği gelen bilgiler arasında.

Peki kaybettiği güveni yeniden kazanmak için 2017'de adından çok söz ettirecek modellerle dönemeye hazırlanan Samsung Galaxy A5'te ne gibi özelliklere yer verecek?

İşte cihazda yer alması muhtemel özellikler...

5,2 inç Full HD ekran

32GB hafıza

8 çekirdekli Exynos 7880 işlemci

3GB RAM

16 MP kamera

3 bin mAh batarya

Android 6.0 Marshmallow

