Samsung Galaxy S8'in tasarımı belli oldu

Güney Koreli teknoloji lideri Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S8'in tasarımı netleşmeye başladı. Sosyal medya üzerinden sızdırılan fotoğraflarda S8'in tasarımının Note 7'ye bir hayli benzediği ve ekran çerçeve oranının arttığı göze çarpıyor.

Samsung'un merakla beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S8'e dair detaylar netleşmeye başladı. MWC 2017'de özel tanıtımı yapılması beklenen ve asıl tanıtımın 29 Mart'ta gerçekleşeceği ifade edilen S8'in tasarıma dair yeni detaylar sızdırıldı.



Sızdırılan fotoğrafta S8'in ekran çerçeve oranının bir hayli yükseldiği ve tasarım olarak Note 7'yi andırdığı dikkatlerden kaçmıyor. İşte o fotoğraf:





Gördüğümüz üzere 5.7-inç büyüklüğünde olacağı ifade edilen ekran, telefonun ön yüzünün büyük bir alanını kaplıyor. Hatta ana ekran tuşunun kaldırıldığını görüyoruz. Daha önce verilen bilgilerde telefonun ana ekran tuşunun panelin altına gizleneceği ve parmak izi tarayıcısının ekran üzerinden yapılacağı ifade edilmişti.



@VenyaGeskin1 isimli Twitter kullanıcısı tarafından sızdırılan fotoğrafta S8'in tasarımı bir hayli dikkat çekici görünüyor. S8 buna yakın bir tasarımla piyasaya çıkarsa ve Note 7'de yaşadığı batarya problemi tekrarlamazsa, eski günlerine S8 ile birlikte geri dönebilir.



Samsung Galaxy S8'de beklenen özellikler:



> 5.7-inç Super AMOLED ekran, 2K (1440p) çözünürlük

> Gorilla Glass 5 koruma

> Snapdragon 835 yonga seti

> Adreno 540 grafik işlemci

> 12-megapiksel arka, 8-megapiksel ön kamera



