Samsung’dan rekor telefon satışı

Galaxy Note 7 nedeniyle geçen yıl kötü günler geçiren Samsung, kısa sürede şoku atlattı ve eskisinden çok daha iyi bir duruma gelecek potansiyele sahip olduğunu gösterdi.

Perde aralanmaya başlayınca aslında Samsung’un ne büyük bir fırsat teptiğini görüyoruz. Hem mali tablolar anlamında hem de satış rakamları anlamında Samsung son yılların en iyi rakamlarına imza atmış durumda. Eğer Galaxy Note 7 faciası yaşanmasaydı firma çok büyük rekorlar kıracaktı.

Tarihi Rekor Elden Kaçtı

Geçen yılın son çeyreğinde 7.9 milyar dolar faaliyet karı ile son 3 yılın en yüksek rakamına ulaşan Samsung, 90 milyon akıllı telefon satışı ile de yeni bir rekora imza attı. Galaxy Note 7 modelinin 10 milyon hedefi de düşünüldüğünde aslında 100 milyon rakamı bile geçilebilecek seviyedeymiş.

Galaxy Note 7’nin yokluğunda en önemli destek Galaxy S7 serisinden geldi. Cihazın piyasadan çekilmesi ile birlikte reklamlara ağırlık veren Samsung, farklı kampanyalar ve en önemlisi Galaxy Note 7 mağdurlarına başka bir cihaz seçme imkanı vermesi sayesinde satışları arttırdı. Galaxy J serisinin de önemli satış rakamlarına ulaştığı ifade ediliyor.

Geçen yılın son çeyreğinde bir telefonun ortalama satış fiyatı 180$ oldu. Yine cihaz başına ortalama 24$ kar elde edildi. Bununla birlikte mobil karın yarısı Galaxy Note 7 modelinden doğan zarar için harcandı. Geriye ise 2 milyar dolar civarında bir faaliyet karı kaldı. Tablet pazarında ise 8 milyon adet satış yapıldı.

