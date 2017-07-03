Samsung'tan yepyeni bir telefon: Galaxy S8 Plus Duos

Samsung'un Güney Kore'de satış rekorları kıran amiral gemisi Galaxy S8 ve Galaxy S8+, yeni modelleriyle çeşitlenmeye devam ediyor. Çok yakında Rose Gold ve Corel Blue renkleriyle de raflarda yer alacak olan S8'ler, şimdi çift SIM kart modeline de kavuşuyor.

Samsung'un yaptığı resmi açıklamayla, Galaxy S8+'ın çift SIM kartlı modeli doğrulandı ve hemen akabinde de satışa çıktı. Şimdilik yalnızca Galaxy S8+ modeli için gelen çift SIM kart seçeneği, şu an için Avrupa'da 3 ülkede satışta.

İngiltere, Almanya ve Hollanda'da satışa sunulan Samsung Galaxy S8+ Duos, şimdilik yalnızca Samsun'un online satış kanalı üzerinden bu ülkelere satılıyor. Galaxy S8+ Duos'un İngilitere fiyatı 779 Sterlin olurken, diğer iki ülke için ise 899 Euro fiyatla sunulmuş durumda.

Kullanıcılar Galaxy S8+ Duos'ta aynı anda çift SIM kart kullanabiliyorlar. Ancak bunlardan biri aynı zamanda microSD kart yuvası. Yani microSD kartı tercih edecekler, ikinci SIM kartını çıkartmak zorunda kalacak.

Her zamanki gibi Midnight Black ve Orchid Grey renkleriyle satışa sunulan Galaxy S8+ Duos, Hollanda'ya ise özel bir kampanyayla geliyor. Hollanda vatandaşları, Galaxy S8+ Duos'a ücretsiz Samsung Gear VR avantajıyla sahip olabiliyorlar. Telefonun yakın zaman içinde Avrupa'nın diğer ülkelerinde de satışa sunulması bekleniyor.