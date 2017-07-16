Sanal ortamda sanal paylaşım

Tanınmış İngiliz kadın blogger Amelia Liana hakkında şok bir iddia ortaya atıldı.

Liana’nın, Instagram gibi sosyal medya mecralarında paylaştığı fotoğrafların üzerinde oynandığı iddia edildi. İngiliz Daily Mail gazetesi haberine göre, ünlü kadın ‘blogger’ın paylaştığı, New York şehir manzarasında ‘Freedom Tower (özgürlük Kulesi)’ yoktu. Hindistan’ın ünlü simgesi Taj Mahal önünde çektiği fotoğrafta da Liana’nın gölgesinin fizik kurallarına aykırı olduğu, kuşların da sonradan eklendiği iddia ediliyor.