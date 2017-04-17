Sanal Yatırım Yarışması’na Kuzey Kıbrıs’tan yoğun katılım

Turkish Yatırım A.Ş ana sponsorluğunda, Borsa İstanbul, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) desteğiyle 9 Mart’ta başlayan ve bu yıl Kuzey Kıbrıs’taki üniversite öğrencilerinin de katılımına imkan veren Sanal Yatırım Yarışması “Investimate 2017”, öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleşti. İlki 2015 yılında düzenlenen ve iki yıldır üniversite öğrencilerinin büyük ilgisini çeken yarışmada Kuzey Kıbrıs’taki 9 üniversiteden 244 öğrenci yarıştı.

Girne Amerikan Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu, Yakın Doğu Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Akdeniz Karpaz Üniversitesi ve Kıbrıs İlim Üniversitesi’nden yarışmaya katılan öğrenciler sanal 100 bin TL'lerini Borsa İstanbul'dan alınan anlık verileri kullanarak hisse senedi alım-satım, viop, varant gibi çeşitli işlemleri kullanarak artırmaya çalıştı.

Yarışma sonunda KKTC üniversitelerinden kayıt yaptıran öğrenciler arasından belirlenecek en başarılı 15 öğrencinin hazırlayacağı finansal raporlar, 21 Nisan’a kadar jüriye teslim edilecek.

Uzman jüri kadrosu değerlendirmeleri sonucunda tüm katılımcıların sıralamasının yanı sıra KKTC üniversitelerinden kayıt yaptıran öğrenciler için de ayrı bir sıralama yapacak. KKTC üniversiteleri sıralamasında dereceye giren yarışmacılardan birinci 2,500TL, ikinci 1,500TL, üçüncü 1,000TL nakit para ödülü, 1 kişi Dubai Finans Dünyası seyahati, 5 kişi Türk Bankası ve Turkish Yatırım'da staj ödülünün sahibi olurken yarışmacılar özel kategori ödülleri kazanma şansı da yakalayacak. Türk Bankası tarafından Mayıs ayında Kuzey Kıbrıs’ta düzenlenecek ödül töreni ile kazanan öğrencilere ödülleri takdim edilecek.