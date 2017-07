Sanat Engel Tanımaz City Mall’da

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in bu yıl 4’üncüsünü düzenlediği "Sanat Engel Tanımaz" isimli fotoğraf yarışmasının sergisi Gazimağusa City Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde izlenime açıldı.

Sergi, Sanat Engel Tanımaz Fotoğraf Yarışması’nda ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserlerden oluşuyor.

Engelliler alanında farkındalığı çok daha ileriye taşımayı hedefleyen proje, 60 bin açık, 30 bin metre kare kapalı alana sahip Kuzey Kıbrıs’ın en büyük alışveriş merkezinde yoğun ilgi gördü.

“Sanat Engel Tanımaz” sergisi 2 Ağustos tarihine kadar izlenime açık olacak.





Dördüncü durak City Mall

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in engelli farkındalığına yönelik düzenlediği Sanat Engel Tanımaz Fotoğraf Yarışması’ndaki eserler her yıl olduğu gibi bu yıl da sergilenmek üzere farklı mekanlara taşınıyor. Yarışmada ödül kazanan fotoğrafların yanında sergileme alan fotoğraflardan bazıları da City Mall’da izlenime açıldı. Esentepe ve İnönü festivallerinin ardından Airport Mall’a taşınan sergi, şimdi de City Mall’da…



“Bu projeyi desteklemekten onur duyuyoruz”

City Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezi Genel Müdürü Engin Yıldırım, merkezin tamamıyla engelli uyumlu olduğunu söyleyerek, “Engelsiz bir dünya için hep birlikte çabalamalıyız, Sanat Engel Tanımaz gibi sosyal sorumluluk projelerini desteklemekten onur duyuyoruz” dedi.

City Mall Genel Müdürü Engin Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

“Engelli ziyaretçilerimiz, engellilere ayrılan otopark alanına park ettikten sonra City Mall içerisinde asansörle veya koridorlarda istedikleri her noktaya engelsizce ulaşabiliyorlar. Her türlü ihtiyaçlarını sorun yaşamadan karşılamasına imkan sağlayan engelsiz bir mimariye sahibiz. Kuzey Kıbrıs Turkcell’in Sanat Engel Tanımaz sergisine de ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz ve açıldığımız günden beri her fırsatta yaptığımız gibi bundan sonra da bu tarz aktivitelere destek vermeye; engelsiz bir yaşam için örnek bir yaşam merkezi olmaya devam edeceğiz.”

Başarılı eserler

4’üncü Sanat Engel Tanımaz Fotoğraf Yarışması’nda Seçici Kurul’un değerlendirmesi sonucunda, “Empati” konusunda birincilik ödülü Serkan Ülker’e, ikincilik Gökhan Gökberk’e üçüncülük de Refik Devrim’e verilmişti. ‘Empati Jüri Özel Ödülü’ ise Cüneyt Bayram’ın olmuştu.

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen, engelli bireyler ile fotoğraf sanatçılarının ortak çalışmalarını yansıtan “Özgürlük” konulu fotoğraflarda ise birincilik ödülünün sahibi İsmail Özyol ve Murat Katrin olmuştu.

Bu başlık altında ikinciliği Yıltan Taşçı ve Besim Zafersoy, üçüncülüğü ise Emine Algün ve Bilge Öz ikiz kazanmıştı.

“Özgürlük” konusunda Jüri Özel Ödülü Neriman Turan ve Mehmet Geçit’e verilmiş, INSTAGRAM üzerinden yarışan ve halkın beğenisiyle sonuçlanan kategoride ise birincilik Serkan Ülker’in olmuştu.