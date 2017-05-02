‘Sanat Engel Tanımaz’da gözler ödül töreninde

Kuzey Kıbrıs Turkcell, 4'üncü Sanat Engel Tanımaz Fotoğraf Yarışması için jüri değerlendirmesini yaptı.

Ödüller, Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilecek etkinlik ile verilecek, ayrıca, sergilemeye değer bulunan eserler de halkın beğenisine sunulacak.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in engelsiz yaşam odağındaki "Sanat Engel Tanımaz" fotoğraf yarışması için seçici kurul toplandı, değerlendirmesini yaptı. Kazanan fotoğraflar jüri tarafından değerlendirilerek belirlendi.

Mayıs ayındaki ödül gecesinde açıklanacak kazanan eserler, ayrıca, ülke genelinde de sergilenecek.

Yine yoğun katılım



Engellilerin başarılarını yansıtmak, yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek, empati ve farkındalığı artırmak hedefi ile düzenlenen Sanat Engel Tanımaz IV Fotoğraf Yarışması için seçici kurul bir araya geldi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürlüğü’nde yapılan jüri değerlendirmesine seçici kurulda yer alan fotoğraf sanatçısı Buket Özatay, Hasan Hüseyin ve Kadir Kaba, ülkemizin tanınmış ressamlarından Güner Pir, tiyatro sanatçısı İzel Seylani, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit ve Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Barış yer aldı.



Üç farklı kategori



Yarışmaya 2 farklı kategoride katılan eserler jüri tarafından değerlendirildi. Fotoğraf kategorisinde, bireysel katılım ile “Empati” başlığı altında eserler yer aldı. Ayrıca, engelli bireylerle birlikte kolektif çalışmanın yapıldığı “Özgürlük” başlıklı fotoğraflar da jürinin beğenisine sunuldu. Seçici Kurul, Instagram kategorisinde dereceye giren eserleri de değerlendirdi.

Yarışma, amatör ya da profesyonel tüm fotoğraf gönüllülerine açık olarak düzenlendi.

Ülkemizdeki fotoğraf ve engelli dernekleri ile yakın işbirliği içerisinde organize edilen yarışmanın ödül gecesinin Mayıs ayında yapılması hedefleniyor.

Geçmiş yarışmalarla ilgili bilgilere ve tüm detaylara sanatengeltanimaz.com web sitesinden ulaşılabiliyor.

Ödüller

1’inci gelenlere 1.500 TL değerinde hediye çeki ve Turkcell T70 akıllı telefon, 2’nci gelenlere 1.000 TL değerinde hediye çeki ve Turkcell T70 akıllı telefon, 3’üncü gelenlere 750 TL değerinde hediye çeki ve Turkcell T70 akıllı telefon ödül olarak verilecek. Instagram kategorisinde de 1’inci gelene 1.500 TL değerinde hediye çeki ve Turkcell T70 akıllı telefon hediye edilecek.