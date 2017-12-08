HABER KIBRIS

Sandık Görevlilerine Ödemeler Onaylandı

08/12/2017

Sandık Görevlilerine Ödemeler Onaylandı
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Bakanlar Kurulu, 7 Ocak erken genel seçiminde sandık kurullarında görev yapacak kişilere ödenecek ücretlerle ilgili karar aldı. 

Resmi Gazete’de yayımlanan 4 Aralık tarihli karara göre, seçim günü sandık kurullarında görev alacak sandık kurulu başkanlarına 500 TL; sandık kurulu üyelerine ise 400 TL ödeme yapılacak.

Bakanlar Kurulu, sandık görevlilerine yapılacak ödemelerle ilgili kararı, Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 230’uncu maddesi uyarınca aldı.



TAGS: bakanlar kurulu, sandık, ödeme
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