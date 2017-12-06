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Sandık görevlilerine yapılacak ödeme belirlendi

Bakanlar Kurulu, 4 Aralık tarihli toplantısında 7 Ocak’ta gerçekleşecek erken genel seçimlerde sandıklarda görevli olacak personelin ödemelerini belirledi.

06/12/2017

Sandık görevlilerine yapılacak ödeme belirlendi
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Bakanlar Kurulu 7 Ocak 2018 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde, seçim günü sandık kurullarında görev yapacak Sandık Kurulu Başkanları’na 500 TL + gelir vergisi, Sandık Kurulu üyelerine ise 400 TL + gelir vergisi ödeme yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

Karar 5 Aralık tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



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