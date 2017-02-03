Saner: 7 ayda 2 kez asgari ücreti belirledik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, BRT’de katıldığı bir programda yeni belirlenen asgari ücretle ilgili açıklamalar yaparak, tüm tarafların uzlaşısı ile bir ilke imza atmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Saner “Belirlenecek yeni asgari ücretin 2 bin TL’nin üzerine çıkartılması için hükümetimiz, Sayın Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün de desteğiyle büyük bir kararlılık göstermiştir” ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak tüm tarafların oy birliği ile yeni asgari ücretin birlikte belirlenmesinin kendileri için memnuniyet verici olduğunu anlatan Saner, şöyle devam etti:

“Tüm tarafların uzlaşısı ile bir ilke imza atmaktan mutluluk duyuyor, katkı koyan İşçi Sendikaları Federasyon Başkanı ve ekibine, İşveren Sendikası temsilcisi ve üyelerine, kamuda bize destek veren tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.”

Muhalefetteki bazı siyasilerin belirlenen asgari ücrete yönelik eleştirilerini de yanıtlayan Bakan Saner, geçmiş hükümetin neden Mayıs ayına kadar asgari ücreti belirlemediğini anlamakta da zorlandığını ifade etti.

Bakan Saner, “Hükümetin Mayıs’ta güven oyu almasının ardından 7 ayda 2 kez asgari ücreti belirledik” dedi.