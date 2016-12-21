Saner’den 13. Maaş açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, "sosyal sigortalıların 13’üncü maaşları için 46 milyon TL borca ihtiyaç duyulduğu" yönündeki haberlerin doğru olmadığını kaydederek, “Ödemeler 11 milyon TL borçlanılarak yapıldı” dedi.

Hamza Ersan Saner, “Maliye Bakanlığı ile yapılan çalışma ve Başbakan’ın talimatı doğrultusunda Maliye’den aktarılan rakamın üzerine 11 milyon TL daha borçlanıldı ve 13. maaşları ödendi” açıklamasında bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Saner, bu konuda BRT’ye açıklama yaparak, “ 6 ay önce bakanlığa geldiğimizde ne söylediysek bugün de aynı noktadayız. Bugün 13. maaşı ödedik. Kısmetse ay sonu da tüm maaşları ödeyip 2016’yı kapatacağız” dedi.

Saner, Sosyal Sigortaların bankalara 140 milyon, İhtiyat Sandığı’na 100 milyon ve faiz borcu olduğunu belirtti.

Bu borçların Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından nasıl kapatılacağı yönünde ortaya fikir koyduklarını da kaydeden Saner, şunları ekledi:

“Hep şunu söylemişimdir. Sosyal Sigortalar Dairemiz 12 prim topluyor. 13 maaş ödüyor. 12 prim toplayıp 13 maaş ödemek bu daireye sıkıntı yaratıyor. Bunun aşılması için 3 ciddi yöntem vardır: Maliye bunu sübvanse edecek, yaşı yükselteceksiniz, sosyal sigorta maaşlarını toplayabilmek için 13. maaşı ortadan kaldıracaksınız. Ama biz göreve geldiğimiz günden itibaren 13. maaşın kalkmayacağını çok net söyledik.”

Bakan Saner, şöyle devam etti:

“Göreve geldiğimizde 2,52 çalışan bir emekliyi öderken şu anda 2,64 çalışan bir emekliyi öder. Bu sayıyı 3 ve 4’e doğru yükselttiğimizde zaten bu 13. maaş ödeme problemi de ortadan kalkacak.”

Sosyal Sigortaların gelirinin giderini karşıladığını belirten Saner, bu yıl itibarıyla net olmasa da “6 milyon gibi artı” beklediklerini söyledi.

Sosyal Sigortalara 91 bin 622 kişinin yatırım yaptığını kaydeden Saner, son çıkan affın ardından bu rakama bin 200 kişinin daha eklendiğini belirtti.

Hamza Ersan Saner, kaçak durumda bulunan 3 bin kişinin daha kayıt altına alındığını, bu nedenle Ocak ayında Sosyal Sigortalar’da ciddi gelir artışı beklediklerini söyledi.

Saner, “Sisteme yüzde 3 eklenecek. Bu da çalışanın emekliyi ödeme oranını artırarak sistemi biraz daha rahatlatacak” değerlendirmesinde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner BRT’ye yaptığı açıklamada ise asgari ücretle ilgili ilk toplantının yarın yapılacağını söyledi.

Sivil toplum örgütleri, sendikalar ve işverenlerin bu konudaki taleplerini dinleyeceklerini belirten Saner, “KKTC, kuruldu kurulalı asgari ücretin Ocak ayında belirlendiği çok enderdir. Geçtiğimiz yıl biz bunu Temmuz ayında ancak gerçekleştirebildik. Ve bir ilke imza atmıştık” dedi.