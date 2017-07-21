Saner:Özel sektörde istihdamı özendirerek, yerel işgücünü desteklemek istiyoruz

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek amacıyla ikinci toplantısını yapıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski hizmet binasında yer alan toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Başkanı Bakanlık Müsteşarı Erçin Tekakpınar, işveren tarafını temsilen Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Mustafa Aroğlu ve heyeti, işçi tarafını temsilen HÜR-İŞ Federasyonu temsilen eski Başkanı Yakup Latifoğlu ve heyeti, devleti temsilen de Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile DPÖ temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Saner, ilk toplantıda yapılan önerileri değerlendirdiklerini ve taraflara yeniden toplanma çağrısı yaptıklarını dile getirerek, asgari ücretin son bir yıl içinde 3’üncü kez belirleneceğini anımsattı.

Saner, göreve geldikleri Nisan 2016’nın ardından ilk asgari ücretin Temmuz 2016’da belirlendiğini kaydederek, sonrasında ise 2017’nin Şubat ayında yeni bir belirleme daha yaptıklarını hatırlattı.

Bu toplantıda yetkili taraflarla bir mutabakata varmayı amaçladıklarını ifade eden Saner, “Çalışanlardan bir tarafın artış alırken, diğer tarafın almaması haksızlıktır. Herkes aynı artıştan faydalanmalıdır” dedi.

Bakan Saner, özel sektörün; istihdamın desteklenmesi adına sürece yardımcı olmasını beklediklerini vurgulayarak, işveren tarafı içinde önemli olan bu sürece yapılacak tüm katkıların tarafların yararına olacağını belirtti.

Hükümet olarak özel sektörde istihdamı özendirerek, özel sektörün de cezbedici ayrıcalıkları olmasından yana olduklarını ifade eden Saner, özel sektördeki isthdamın artmasıyla yerel işgücünün de desteklenmiş olacağını söyledi.

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Mustafa Aroğlu da, toplantının ekonomik akla uygun bir sonuçla tamamlanmasını dileyerek, asgari ücret üzerinden politika yapılmamasını, bunun yerine ülkenin refah ve cazibe merkezi olması için çalışılmasını istedi.

Aroğlu, gümrük, stopaj, KDV ve harçların sistemli bir şekilde düşürülmesi gerektiğini de dile getirerek, rekabet gücünün artmasının sağlanmasını talep etti.

HÜR-İŞ Federasyonu adına konuşan Yakup Latifoğlu da, ülke halkının huzur ve refahının kendileri için esas olduğunu dile getirerek, bugüne kadar asgari ücret tespit komisyonunun toplanması için hep kendilerinin talepte bulunduğunu, ancak bu kez çağrının hükümetten geldiğini anımsattı.

Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün, ‘iyi bir artış olacak’ifadelerini de hatırlatan Latifoğlu, “Umarım çalışanın yüzünü güldüren bir artış olur, ve umarım bu oy birliği ile olur” dedi. Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.