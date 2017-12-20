Şans Topu sonuçları: 20 Aralık

Milli Piyango İdaresi, Şans Topu sonuçlarını açıkladı. 5+1 Şans Topu sonuçlarına göre 20 Aralık büyük ikramiyesi 726 bin 642 lira olarak belirlendi. Meclisten geçen torba yasa ile MPİ şans oyunlarından artık Veraset ve İntikal vergisi yüzde 20 olarak belirlendi. İşte haftanın kazandıran numaaraları ve MPİ Şans Topu sonucu...

Noter huzurnda ve canlı yayında belli olan Şans Topu sonuçlarına göre bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan oldu mu? İki farklı küreden çekilerek belirlene Şans Topu sonuçlarının açıklanmasının 15 dakika sonrasında ikramiye dağılımı da belli oluyor. Diğer sayısal oyunlardan farkı olarak ‘+’ rakamı olan oyunda çoklu çekiliş işaretlenerek aynı kupon 4 hafta üst üste oyanabilir. Şansını deneyen vatandaşlarımız haberimizin içeriğinden Şans Topu sonuçlarını öğrenebilir ve haftanın şanslı rakamlarını bulabilir. Diğer sayısal oyunlardan biraz daha farklı olan Şans Topu oyununda ‘+' rakamı bilenlerin ikramiye kazanma şansı oldukça artıyor. Artı rakam dışında bir numarayı daha doğru bilenler ikramiye kazanıyor. İşte Şans Topu sonuçları ve kazandıran şanslı numaralar…

ŞANS TOPU SONUÇLARI 20 ARALIK

Zengin olma hayaliyle kuponunun başında bekleyen vatandaşlar şanslı numaraları merak ediyor. Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. Şans Topu sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar sonuçların açıklanmasıyla Google üzerinde ‘Şans Topu sonuçları’ araması yapmaya başladı. 20 Aralık Çarşamba akşamı MPİ tarafından düzenlenen oyunda kazandıran numaralar belli oldu. İşte 862. hafta Şans Topu çekiliş sonuçları…

6, 10, 13, 16, 25, +12

GEÇEN HAFTA BİR KİŞİ 5+1 RAKAMI DOĞRU TAHMİN ETTİ

Şans Topu sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar sonuçların açıklanmasıyla Google üzerinde ‘Şans Topu sonuçları’ araması yapmaya başladı. Büyük ikramiye 686 bin 556 lira olarak belirlendi. Çarşamba akşamlarının heyecanı olan şans oyunu 13 Aralık Şans Topu sonuçları resmen belli oldu. İşte kazandıran numaralar…

8, 9, 11, 17, 23 +6

ŞANS TOPU OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir. Çok kazadırana oyun her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.