Santral operatörü tutuklandı

Çayırova’da beton mikserine düşüp parçalanan İdris Dhali’nin ölümünde ihmali görülen santral operatörü Sinan Birgin tutuklandı

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU: Dhali’nin hazır beton üretim tesisi olan panmikserin temizlik kapaklarından mikser içerisine düşerek mikser içerisinde bulunan demir çarkların arasına sıkışıp parçalanması sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı

ÜÇ GÜN TUTUKLULUK: Polis, Çayıroava’da beton şantiyesinde hayatını kaybeden İdris Dhali’nin ölümü ile ilgili panmikserin santral operatörü Sinan Birgin’i tutukladı. Birgin’in ihmali olup olmadığı uzmanlarca araştırılacak. Araştırma süresince Birgin tutuklu kalacak

Havadis-Nadire BAHADİ

Çayıroava’da önceki akşam beton şantiyesinde hayatını kaybeden İdris Dhali’nin ölümü ile ilgili polis panmikserin santral operatörü Sinan Birgin’i tutukladı.

Dhali’nin hazır beton üretim tesisi olan panmikserin temizlik kapaklarından mikser içerisine düşerek mikser içerisinde bulunan demir çarkların arasına sıkışıp parçalanması sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Bangladeş uyruklu İdris Dhali’nin ölümünde ihmali görülen Birgin dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı. Birgin mahkeme emri ile 3 gün tutuklu kalacak.

Dhali’nincesedi beton mikserinden çıktı

Olayın soruşturmasını yürüten polis subayı Ömer Çakır, 4 Şubat tarihinde saat 19.00’da Çayırova’da faaliyet gösteren “Premix Beton” isimli beton şantiyesinde işçi olarak çalışan İdris Dhali’nin şantiye içerisinde bulunan panmikserin içine düşerek yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Akabinde İdris Dhali’nin JD 972 plakalı mikser aracın içerisine çamurla birlikte aktarıldığının tespit edildiğini belirten Çakır, Dhali’nin parçalanmış cesedinin aynı gün saat 19.45’te JD 972 plakalı mikser aracın şantiye yanında bulunan boş araziye boşaltım yaptığı esnada tespit edildiğini açıkladı.

Santrale arıza sinyalinin gidip gitmediği araştırılacak

Müfettiş muavini Ömer Çakır, başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli konumda bulunan ve panmikserin santral operatörü olarak çalışan zanlı Sinan Birgin’in 5 Şubat tarihinde saat 02:30’da tutuklandığını açıkladı.

Zanlı Birgin haricinde panmikseri çalıştırmaya yetkili herhangi biri olmadığını ve panmikserin bakımı ile temizliğinin sadece zanlı Birgin tarafından yapıldığının tespit edildiğini söyleyen Çakır, panmikserde yapılan kontrolde ise mikserin iki kapağı olduğunun, bu kapakların sensörlü olduğunun ve konu kapakların açık olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Kapakların açık olması durumunda santral operatörüne arıza sinyalinin gitmesi gerektiğinin tespit edildiğini açıklayan Çakır, olay anında santral operatörüne sinyal gidip gitmediğinin araştırılması gerektiğini belirterek, bu bağlamda Çalışma Dairesi’nin bizzat kendilerinin veya uygun görecekleri teknisyenler tarafından polisle birlikte santralin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerektiğini açıkladı. Çakır, zanlı Sinan Birgin’in 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

