Santral yine tehlike atlattı

Güney Kıbrıs’ta elektrik santrali, petrol dolum tesisi ve çimento fabrikasının bulunduğu Vasilikos Sanayi Bölgesi’nde önceki gece çıkan yangın 8 itfaiye arabasının aralıksız müdahalesiyle dün öğle saatlerinde söndürüldü

Güney Kıbrıs’ta, elektrik santrali, petrol dolum tesisi ve çimento fabrikasının bulunduğu Vasilikos sanayi bölgesindeki önceki gece saat 23:00 sıralarında çıkan yangın dehşete neden oldu.

Rum itfaiyesinin gece boyunca 8 itfaiye arabası ile müdahale ettiği yangın ancak dün sabah saatlerinde kontrol altına alınabildi. Yangının tamamen söndürülmesi ise dün öğle saatlerini buldu. Soğutma çalışmaları dün akşam saatlerine kadar devam etti. Rum İtfaiyesi tedbir amaçlı olarak bölgede bir araç konuşlandırdı.

Depodan başladı

Rum İtfaiye yetkilileri Larnaka ile Limasol arasındaki Vasilikos Sanayi bölgesindeki yangının Kıbrıs Rum Elektrik Kurumu’na ait boya ve yanıcı maddeler ile tahtaların bulunduğu bir depodan başladığını açıkladı. Yangının çıkış nedeni konusunda ise detaylı bir araştırma başlatıldı.

Korku yaşandı

Yangının Elektrik santraline ve petrol dolum tesislerine yakın bir yerde çıkması ciddi bir panik ve korkuya neden oldu. Bölgeye yakın konutlarda kalanlar geceyi yoğun duman nedeniyle ayakta geçirdi. Yangın meskun mahalin olduğu herhangi bir yere sıçramadı. Yangın herhangi biri yaralanma ve ölüm olmadan kontrol altına alındı.