Saraçoğlu Vakfı’ndan Telsim’e Teşekkür Plaketi

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Hüseyin Özün Yamaç, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar’a, yeni yılda satılmak üzere vakfın özel olarak tasarladığı termosların kırmızı renkli olanlarına büyük bir sosyal sorumluluk örneği göstererek sponsor oldukları için teşekkür etti ve Telsim’e göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı plaket takdim etti.

Kemal Saraçoğlu Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre vakıf, yeni yıl dolayısıyla, Telsim sponsorluğunda tasarımlarını Sanatçı Rukiye Ulusan’ın gönüllü olarak yaptığı termosları barışseverlerle buluşturdu.

Telsim’in farkındalık yaratmak adına Kemal Saraçoğlu Vakfı’nın satışa sunduğu termoslardan alıp, yeni yıl hediyesi olarak Telsim personeline vererek desteğini sürdürüğüne işaret edildi.