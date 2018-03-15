Sarıklı Bilim Dünyası!

Stephen Hawking.

Evrem bilimci.

Gelileo Galilei’nin öldüğü 8 Ocak günü dünyaya gelen Hawking’in, Albert Einstein’ın doğum gününde hayatını kaybettiği belirtildi ki bu ne rastlantı!

…

Belli ki hayat bir müddet duracak!

Stephen Hawking gibi bilim adamlarının yetişmesi başka bahara kalacak.

Ama her gelişme birbirini tetikleyecek.

Galileo’nun dediği gibi dünya dönmeye devam edecek…

…

Bilimle ilgili tartışmalar başka cephede de sürüyor!

İslamın güncelleştirilmesi konusu telafuz edilince bir kıyamettir kopmuştu.

Söyleyen imam da nasıl geri adım atacağını şaşırmıştı, çünkü birçok tarikat, cemaat ve bilumum buna benzer şeyler güncelleme meselesine karşıydılar.

Durum üzerine tartışmalar başladı.

Yorgandı, battaniyeydi, asansördü, kadınların dövülmesi meselesiydi derken,

Güncelleme meselesi kızıştı.

Cemaatlerin en güçlüsü olduğu sanılan İsmailağa Cemaati acaba ne diyecekti?

Merak konusuydu.

Nihayet bu cemaatten bir açıklama yapılarak şunlar belirtildi:

“İslâm’ın güncellenmesi söz konusu edilmişti. Evet bizler de güncelleşmeden yanayız. Ama bu, İslâm’ın değil Müslümanın kendisini güncelleştirmesi meselesidir.”

…

Durum budur.

Çünkü Müslümanlar azıtmış durumdadırlar ve cemaat bunu çoktan bilmektedir.

Hele de modern kadınlar.

Erkeklerle aynı eşitliği paylaşmak istiyorlar,

Devlet dailerine yerleşmek için yarışıyorlar,

Üstelik üniversite falan okuyorlar,

Hatta bale yapıyorlar, klasik müzik öğreniyorlar,

Araba sürüyorlar,

Bir ellerinde ayna, bir ellerinde cımbız,

Eğlence yerlerine gidiyorlar,

Cafelerde şarap içiyorlar,

Şarkıcı olan da var, sinema sanatçısı olan da,

Kimileri de kafayı bilime takmış, örneğin Hawking’in Big Bang Teorisi üzerine kafa patlatıyorlar, sanki kadın işidir!

…

İşte bunun için,

Sarıklı bilim adamlarına göre İslam yerine Müslümanlar güncellenmeli; fabrika ayarlarına dönülmeli!

Çünkü sorun onlardır ve işler çığırından çıkmıştır…

…

İsmailağa Cemaati günümüzdeki gelişmelerin gayet farkında.

Müslümanlığın elden gittiğini görüyorlar, biliyorlar.

Bildikleri için şu tespitleri yapıyorlar:

“Ne zaman ki medrese okula; kışla İslâm karşıtlığına, tekke de kahve, kafe veya meyhaneye dönüştü; bütün bu faciaların vanası açılmış oldu. Üstüne üstlük kadınlarımız da mukaddes yuvaları olan evlerinden çıkarılarak erkeklerle savaşacakları, başa baş, dişe diş mücadele edecekleri, her makam ve mevkiyi ellerine geçirecekleri bir ortamı da yakalayınca şer halkası tamamlanmış oldu.”

…

Sarıklı bilim dünyasının meşguliyetleri bunlar…

…

İsmailağa Ceamaati bir de Kıbrıs Türk Cemaatini görse!

Herhalde şeytan taşlamaya çıkarlar!